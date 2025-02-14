«Динамо-ЛО» из Ленобласти на тай-брейке пересилило красноярский «Енисей» в очередном туре волейбольной Суперлиги, у Семёна Дмитриева – 22 очка

После сенсационного успеха в матче с «Белогорьем» «Динамо-ЛО» снова выиграло. На этот раз соперник у команды Александра Климкина был не столь грозный: «Енисей» из Красноярска занимает в Суперлиге восьмое место. Кубинец Осниэль Мергарехо (на фото) появился в стартовом составе сосновоборцев в компании Владимира Съёмщикова, Фёдора Воронкова, Артёма Довганя, Павла Авдоченко и Максимилиано Каванны (позицию либеро в «Динамо-ЛО» закрывают Артём Барабаш и Владимир Шишкин).

Концовка первого сета принесла торсиде «Атомных Парней» разочарование: «Енисей» в решающий момент стартовой партии оказался удачливее и выиграл сет со счётом 25:23. Но динамовцы из Ленобласти восстановили статус-кво, взяв вторую партию с перевесом в 5 очков. В третьем сете напряжённой борьбы не получилось: «Енисей» продемонстрировал твёрдое желание выиграть матч: «-8» для «Динамо-ЛО» в партии и 1–2 по партиям.

Могли красноярцы дожать хозяев площадки в четвёртой партии, однако здесь уже удачливее оказались динамовцы – 25:22 и тай-брейк. Выиграв укороченный сет со счётом 15:12, «Динамо-ЛО» одержало трудную и от этого ещё более значимую победу. «Питерец.ру» отмечает старания красноярского доигровщика Семёна Дмитриева, набравшего 22 очка.