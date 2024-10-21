В 8-м туре волейбольной Суперлиг петербургский «Зенит» дома проиграл «Кузбассу» 1–3: так Троцкий превзошёл Алекно

В прошлом сезоне волейбольный «Зенит» легко выиграл у «Кузбасса» серию в утешительном плей-офф. Но в матче 8-го кемеровская команда нанесла петербуржцам чувствительное поражение, да ещё и в Северной столице. «Питерец.ру» пытается разобраться в текущих неудачах команды Владимира Алекно.

«Кузбасс», который тренирует белорусский специалист Сергей Троцкий, не располагает таким созвездием игроков, каким могут похвастаться «сине-бело-голубые», хотя в составе кемеровчан есть кубинский блокирующий Давид Фиэль. В стартовом сете «Зенит» отпустил соперника, но усилиями Станислава Динейкина отставание удалось сократить до минимума. А вот на концовку партии сил уже не хватило – 25:19 в пользу «Кузбасса».

Хитроумный Троцкий во втором сете очень удачно брал челленджи, однако удача улыбнулась «Зениту» – 25:22 и 1–1 в матче. Часто после обидно проигранных концовок команды попадают в психологическую «яму», но к нынешнему «Кузбассу» это не относится: гости сначала выиграли третью партию (25:18), а затем и четвёртую (25:30). Самым результативным игроком матча как обычно стал Владислав Бабкевич, набравший 24 очка. У победившей команды 19 очков набрал Егор Сиденко.

Неужели Алекно повторит в «Зените» судьбу Сидельникова?



