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Питерец.ру » Спорт » Неожиданные 0–3 волейбольной «Ленинградки» в Челябинске: у Валерии Романовой – 14 очков

Неожиданные 0–3 волейбольной «Ленинградки» в Челябинске: у Валерии Романовой – 14 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Третье место по итогам регулярного сезона «Ленинградка» точно не упустит. 

Сухое поражение «Ленинградки» в гостевом матче от челябинской команды «Динамо-Метар» можно объяснить ещё и тем, что впереди у команды Александра Кашина – важнейшие матчи в плей-офф. «Питерец.ру» надеется, что «Дикие Пчёлы» удержат завоёванные по итогам прошлого чемпионата позиции, а может взберутся и повыше. Хотя в грядущем чемпионстве «Динамо Ак-Барса» сомневаются немногие.

По ходу стартовой партии динамовкам удалось получить серьёзный перевес – 14:8. «Ленинградка» сократила отрыв, но первую партию взяли хозяйки, счёт – 25:16. Ключевым стал второй сет, в котором развернулась серьёзная борьба. Петербурженки вырвались вперёд – 5:1. Затем «Ленинградка» благодаря усилиям Юлии Цибулько повела 15:10. Здесь заработал челябинский блок, и разрыв в счёте уменьшился до минимального. В концовке счёт 21:21 превратился в двухочковое преимущество «Динамо-Метара»: итог второй партии – 25:23.

В дебюте третьего сета игра была равной, но «Динамо-Метару» удалось уйти в отрыв: итог третьей партии – 25:19 и победа в матче 3–0 клуба из Челябинска. «Питерец.ру» заметил, что мало играла в этой встрече лидер атак «Ленинградки» Анастасия Гарелик: возможно, тренерский штаб команды бережёт её перед более значимыми матчами.



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