Волейболистка «Ленинградки» Анастасия Гарелик набрала 15 очков в победном для команды Александра Кашина матче плей-офф Суперлиги с командой «Динамо-Метар»

«Питерец.ру» не забывает и про женскую волейбольную команду «Ленинградка», которой удалось одержать очередную победу в весьма удачном для коллектива Александра Кашина сезоне – 2023/2024. В первом матче четверьфинальной серии, которая в мужской Суперлига так и не покорилась «Динамо-ЛО» из Ленобласти, «Ленинградка» без особого стресса справилась с челябинской командой «Динамо-Метар».

Клубный сайт «Диких Пчёл» отметил хорошую игру либеро Валерии Перовой на старте матча с челябинскими динамовками. Решающий розыгрыш завершился удачным блоком «Ленинградки», и стартовый сет выигран – 25:23.

Несмотря на все старания Александры Мамедовой, и вторая партия завершается в пользу «Ленинградки», счёт – 25:22. А затем «Пчёлкам» удался рывок в дебюте третьего сета (7:3), а хорошая игра в защите позволяет увеличить это преимущество до «+6». Итог третьей партии – 25:17, и «Ленинградка» в хорошем настроении отправляется на ответный матч на Урал (игра состоится в субботу 30 марта на челябинской арене «Метар-спорт» и начнётся в 14:00 по Московскому времени).

В который раз лучшей в плане результативности у «Ленинградки» стала Анастасия Гарелик, на этот раз – 15 очков. В составе «Динамо-Метар» 13 очков набрала Мамедова.