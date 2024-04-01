«Ленинградка» одержала победу в Челябинске над командой «Динамо-Метар» и попала в полуфинал волейбольной Суперлиги

«Питерец.ру» рад большому успеху волейбольной «Ленинградки»: команда Александра Кашина без особых проблем преодолела сопротивление челябинского клуба «Динамо-Метар» и оформила путёвку в полуфинал. Вместе с «Дикими Пчёлами» из Ленобласти в четвёрку лучших команд Суперлиги попали московское «Динамо» и казанский коллектив «Динамо-Ак Барс». А вот калининградский «Локомотив» и саратовский «Протон» выявят победителя пары 2 апреля.

«Ленинградка» вышла вперёд в дебюте стартовой партии – 9:4. После этого выиграть первый сет было делом техники – 25:16 и 1–0 в матче. Челябинки сумели догнать «Ленинградку», взяв вторую партию со счётом 25:22. Рывок «Ленинградки» в начале следующей партии способствовал победе команды Кашина в третьем сете, счёт – 25:18. Победа в четвёртой партии (25:19) означала и общий успех в матче: «Ленинградка» выиграла 3–1 и выиграла серию в двух встречах. Выход в полуфинал – большой прогресс по сравнению с сезоном – 2022/2023: тогда «Ленинградка» в полуфинал не попала.

Анастасия Гарелик набрала в челябинском матче 21 очко, 19 – у Анастасии Черновой. У проигравших самой результативной стала Анастасия Азанова (16 очков). А Кашин пожелал челябинским динамовкам успехов в борьбе за 5-е место.







