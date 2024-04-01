ента новостей

12:50
«Ленинградка» одержала победу в Челябинске над командой «Динамо-Метар» и попала в полуфинал волейбольной Суперлиги
12:36
Оркестр Росгвардии сыграл на первой репетиции Парада Победы в Петербурге
12:35
В Ленобласти ограничивают движение большегрузов
12:05
В Ленобласти пьяный мужчина избил отчима молотком
12:00
В Калининском районе женщина на иномарке столкнулась с подростком на мопеде
11:54
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электросамокате
11:45
В Рощино неизвестный напал на подростка с молотком и и перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге случайная встреча двух знакомых закончилась поножовщиной
11:34
В центер Петербурга задержали двоих грабителей
11:03
Сроки перекрытия КАД перенесли. Временную схему движения изменили
10:22
Начался месяц благоустройства
10:04
Более 700 семей получат квартиры
09:19
В Ленобласти кинологи Росгвардии поделились секретами дрессировки собак
18:43
На соревнованиях в Санкт-Петербурге погиб известный роллер Роман Богрец
17:03
Одновременно на двух участках КАД перекроют одну полосу
12:34
Выставка «Мальчишки и девчонки»
12:30
В Ленобласти охранник прострелил мужчине ногу
12:22
В Петроградском районе «БМВ Х5» сбила школьника на самокате
12:17
В Ленобласти поймали подозреваемого в обмане пенсионерки из Приморского района
12:42
В Гатчине 29-летний водитель на «ВАЗ-21102» насмерть сбил пешехода
12:37
В центре Петербурга иномарка сбила 17-летнего пешехода
12:31
На Васильевском острове ликвидировали притон для занятия проституцией
12:27
В Петроградском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 10,7 млн рублей
12:21
На Васильевском острове задержали подозреваемых в нападении на подростка
11:51
В Петербурге раскрыли убийство 12-летней девочки, совершенное 18 лет назад
09:14
20 лет со дня 5 волны расширения НАТО
09:10
В 2024 году выйдет 25 тысяч Xcite
23:05
В Невском районе иномарка снесла металлическое ограждение. 18-летнего водителя госпитализировали
14:10
Антоха МС представит новый альбом на сольном концерте в Петербурге
14:07
На КАД между развязками с Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Ленинградка» одержала победу в Челябинске над командой «Динамо-Метар» и попала в полуфинал волейбольной Суперлиги

«Ленинградка» одержала победу в Челябинске над командой «Динамо-Метар» и попала в полуфинал волейбольной Суперлиги

0
1
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
leningradka.spb.ru
В очередной раз больше всех очков в составе «Ленинградки» набрала Анастасия Гарелик.

«Питерец.ру» рад большому успеху волейбольной «Ленинградки»: команда Александра Кашина без особых проблем преодолела сопротивление челябинского клуба «Динамо-Метар» и оформила путёвку в полуфинал. Вместе с «Дикими Пчёлами» из Ленобласти в четвёрку лучших команд Суперлиги попали московское «Динамо» и казанский коллектив «Динамо-Ак Барс». А вот калининградский «Локомотив» и саратовский «Протон» выявят победителя пары 2 апреля.

«Ленинградка» вышла вперёд в дебюте стартовой партии – 9:4. После этого выиграть первый сет было делом техники – 25:16 и 1–0 в матче. Челябинки сумели догнать «Ленинградку», взяв вторую партию со счётом 25:22. Рывок «Ленинградки» в начале следующей партии способствовал победе команды Кашина в третьем сете, счёт – 25:18. Победа в четвёртой партии (25:19) означала и общий успех в матче: «Ленинградка» выиграла 3–1 и выиграла серию в двух встречах. Выход в полуфинал – большой прогресс по сравнению с сезоном – 2022/2023: тогда «Ленинградка» в полуфинал не попала.

Анастасия Гарелик набрала в челябинском матче 21 очко, 19 – у Анастасии Черновой. У проигравших самой результативной стала Анастасия Азанова (16 очков). А Кашин пожелал челябинским динамовкам успехов в борьбе за 5-е место.



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-03-2024, 02:44
Волейболистка «Ленинградки» Анастасия Гарелик набрала 15 очков в победном для команды Александра Кашина матче плей-офф Суперлиги с командой «Динамо-Метар»
11-10-2021, 23:25
После неудачи в стартовом туре «Ленинградка» смогла победить в Челябинске
28-02-2024, 00:37
Волейбольная «Ленинградка» после трёх поражений подряд в матчах Суперлиги победила в Челябинске «Динамо-Метар» в четырёх партиях
4-12-2023, 21:52
Волейбольная «Ленинградка» с одинаковым счётом 3–1 выиграла у «Динамо-Метара» и «Динамо-Ак Барса» и закрепилась на второй строчке таблицы Суперлиги
22-10-2023, 02:53
Волейбольная «Ленинградка» победила «Спарту» в Нижнем Новгороде со счётом 3–0 и возглавила таблицу Суперлиги по итогам 4-го тура
24-02-2020, 13:40
«Ленинградка» сыграет в плей-офф волейбольной Суперлиги

Происшествия на дорогах

0
39
Сегодня, 12:00
В Калининском районе женщина на иномарке столкнулась с подростком на мопеде
0
44
Сегодня, 11:54
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электросамокате
0
127
Вчера, 12:22
В Петроградском районе «БМВ Х5» сбила школьника на самокате
0
211
30-03-2024, 12:42
В Гатчине 29-летний водитель на «ВАЗ-21102» насмерть сбил пешехода
Наверх