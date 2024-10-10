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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» одержало победу в четырёх партиях над клубом «Факел Ямал» в первом матче 1/8 финала Кубка России по волейболу

«Динамо-ЛО» одержало победу в четырёх партиях над клубом «Факел Ямал» в первом матче 1/8 финала Кубка России по волейболу

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Ответный матч этих же команд в Новом Уренгое состоится 16 октября.

«Динамо-ЛО» совсем недавно встречалось с командой «Факел Ямал», и «Питерец.ру» сообщал об этом досадном поражении сосновоборцев на тай-брейке в Новом Уренгое. Тот матч был в Суперлиге, а очередное рандеву принципиальных соперников случилось в Кубке России. Динамовцы из Ленобласти сумели подавить ямальцев в стартовом сете, который команда Александра Климкина выиграла с серьёзным для волейбола перевесом в 10 очков.

Вторая партия проходила в равной борьбе и дошла до концовки: если у хозяев площадки в нужный момент сплоховал кубинец Осниэль Мергарехо, то игрок «Факела» Виталий Дикарев решающую для судьбы сета атаку реализовал – 25:23 в пользу гостей и 1–1 в матче. «Факел Ямал» повёл в счёте и в третьей партии, но вдохновенная игра Павла Авдоченко позволила «Динамо-ЛО» выиграть эту во многом ключевую партию с тем же счётом 25:23.

Денис Бирюков повёл динамовцев за собой в четвёртом сете: тай-брейка явно не хотелось. Несмотря на все старания Дикарева (блокирующий «Факела» в итоге набрал 17 очков) «Динамо-ЛО» удалось взять и эту партию (25:22), и весь матч (3–1). Несмотря на победу, в ответном матче возможно всё: на своей площадке «Факел Ямал» уже огорчал динамовцев в плей-офф – 2023/2024, выиграв «золотой сет».

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