ента новостей

01:54
Российская шахматистка Александра Горячкина вничью завершила партию 2-го тура этапа Гран-При ФИДЕ в Шымкенте с Бибисарой Асаубаевой (Казахстан)
01:34
«Динамо-ЛО» сыграло с казанским «Зенитом» лучше, чем петербургский «Зенит»: команда Александра Климкина сумела выиграть у лидера волейбольной Суперлиги одну партию
00:54
Петербургский международный мастер Власенко лидирует на шахматном турнире «Мемориал Чигорина», набрав 5,5 очков за 6 туров, гроссмейстеры Гоганов и Левин отстают на пол-очка
17:29
В Т-Банке был сбой
17:23
Злоумышленники крадут Telegram-каналы, обещая размещение рекламы
17:20
Выставка Ольги Васильевой «Университет» К 300-летию СПБГУ
16:56
Что с нарушениями за парковку?
15:56
В Петербурге состоялся осенний этап «Открытой региональной любительской Лиги тхэквондо ИТФ»
15:51
В Петербурге дети из многодетных семей в возрасте от 18 до 23 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом
13:38
«Госуслуги» предлагают перенос почты с Gmail на другие платформы
12:18
«Романовы кистью особенных»: Исторический парк приглашает на открытие новой выставки и увлекательный мастер-класс
12:11
Пенсионер из Моравского переулка передал мошенникам 12 млн рублей
12:07
В Тосно ударили ножом и ограбили 57-летнюю женщину
12:01
В Калининском районе иномарка влетела в бетонную стену
09:12
В Мариинском дворце открылась патриотическая выставка «Жена Героя»
08:11
В СПб стали покупать меньше лекарств
07:40
Полицейский получил компенсацию в 5,5 миллионов
02:21
В 1-м туре этапа Гран-При ФИДЕ в Шымкенте Александра Горячкина сыграла вничью с действующей чемпионкой России Екатериной Лагно, а Тань Чжунъи победила Элизабет Петц
01:58
Баскетбольный «Зенит» победил «Самару» с разницей в 31 очко, а Калеб Агада из «Автодора» сделал триппл-дабл в матче с «Астаной»
01:36
Иван Демидов набрал 2 очка в матче, который СКА проиграл «Локомотиву» со счётом 2:3
22:12
Презентация книги «Русская опера на службе у государства»
22:07
Работы по восстановлению деформационных швов в Токсовском тоннеле на КАД продлеваются до 20 ноября
20:02
В центре Петербурга рейсовый автобус врезался в припаркованные автомобили
15:20
Водитель самосвала погиб в ДТП с автокраном на КАД
13:53
Как обстоят дела со здоровым питанием?
13:33
Новая трамвайная линия «Купчино – Шушары – Славянка»
13:30
100 миллиардов на мегапроекты
13:13
VK будет бороться с DDoS-атаками и ботами при помощи ИИ
13:09
Выставка Алисы Лю «О наивной хрупкости»
11:40
В Ленобласти задержали судебного пристава, подозреваемого в получении взятки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» сыграло с казанским «Зенитом» лучше, чем петербургский «Зенит»: команда Александра Климкина сумела выиграть у лидера волейбольной Суперлиги одну партию

«Динамо-ЛО» сыграло с казанским «Зенитом» лучше, чем петербургский «Зенит»: команда Александра Климкина сумела выиграть у лидера волейбольной Суперлиги одну партию

0
6
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Пока «Зенит-Казань» на зависть конкурентам одерживает только победы в регулярном чемпионате Суперлиги.

Вынесенный матч 13-го тура начался для сосновоборских динамовцев очень удачно: коллектив Александра Климкина сумел взять стартовый сет у грозного казанского «Зенита», да ещё и с разницей в 7 очков. Всё дело в том, что у «Динамо-ЛО» «полетела» подача, да ещё и главный тренер гостей Алексей Вербов не хотел задействовать ключевых игроков своей команды – Максима Михайлова, Майку Кристенсона и Артёма Вольвича.

Во второй партии получил травму кубинец Осниэль Мергарехо, которого срочно заменил на площадке Денис Бирюков. Казанцы совершили решающий рывок в концовке второго сета, счёт – 25:17 в пользу гостей. В третьей партии в составе «Зенита-Казани» разыгрались Кирилл Клец и Дмитрий Волков, итог – те же 25:17. А четвёртая партия совсем не удалась игрокам «Динамо-ЛО»: не помогла и замена Максимилиано Каванны на Константина Тюшкевича. Выиграв этот сет с неприличной разницей в 12 очков, казанские зенитовцы обеспечили себе победу в матче со счётом 3–1.

«Питерец.ру» отмечает индивидуально отличившихся волейболистов: Клец стал самым результативным в этой встрече, набрав 22 очка. У динамовцев 14 очков набрал Мергарехо. Следующий матч сосновоборцев в Суперлиге состоится 6 ноября, соперник серьёзный – «Белогорье».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-11-2023, 16:52
«Динамо-ЛО» предсказуемо проиграло в Казани местному «Зениту» в трёх партиях в 6-м туре волейбольной Суперлиги
26-04-2024, 21:16
«Динамо-ЛО» победило клуб НОВА в турнире за 9–12 места волейбольной Суперлиги
16-11-2023, 19:14
«Динамо-ЛО» победило клуб НОВА, проиграв первый сет: Марко Ивович набрал 20 очков
18-09-2024, 01:00
В 3-м туре волейбольной Суперлиги «Динамо-ЛО» в трёх сетах уступило петербургскому «Зениту»: у Бабкевича – 18 очков
26-09-2024, 00:58
Волейбольное «Динамо-ЛО» уверенно переиграло оренбургский «Нефтяник» со счётом 3–0 в матче 5-го тура Суперлиги
20-01-2024, 23:09
«Динамо-ЛО» снова проиграло в матче волейбольной Суперлиги: в 18-м туре команда Александра Климкина не справилась с оренбургским «Нефтяником»

Происшествия на дорогах

0
94
Вчера, 12:01
В Калининском районе иномарка влетела в бетонную стену
0
126
30-10-2024, 20:02
В центре Петербурга рейсовый автобус врезался в припаркованные автомобили
0
182
30-10-2024, 15:20
Водитель самосвала погиб в ДТП с автокраном на КАД
0
121
30-10-2024, 11:17
В Петродворцовом районе девушка на каршеринговом автомобиле насмерть сбила пешехода
Наверх