«Динамо-ЛО» сыграло с казанским «Зенитом» лучше, чем петербургский «Зенит»: команда Александра Климкина сумела выиграть у лидера волейбольной Суперлиги одну партию

Вынесенный матч 13-го тура начался для сосновоборских динамовцев очень удачно: коллектив Александра Климкина сумел взять стартовый сет у грозного казанского «Зенита», да ещё и с разницей в 7 очков. Всё дело в том, что у «Динамо-ЛО» «полетела» подача, да ещё и главный тренер гостей Алексей Вербов не хотел задействовать ключевых игроков своей команды – Максима Михайлова, Майку Кристенсона и Артёма Вольвича.

Во второй партии получил травму кубинец Осниэль Мергарехо, которого срочно заменил на площадке Денис Бирюков. Казанцы совершили решающий рывок в концовке второго сета, счёт – 25:17 в пользу гостей. В третьей партии в составе «Зенита-Казани» разыгрались Кирилл Клец и Дмитрий Волков, итог – те же 25:17. А четвёртая партия совсем не удалась игрокам «Динамо-ЛО»: не помогла и замена Максимилиано Каванны на Константина Тюшкевича. Выиграв этот сет с неприличной разницей в 12 очков, казанские зенитовцы обеспечили себе победу в матче со счётом 3–1.

«Питерец.ру» отмечает индивидуально отличившихся волейболистов: Клец стал самым результативным в этой встрече, набрав 22 очка. У динамовцев 14 очков набрал Мергарехо. Следующий матч сосновоборцев в Суперлиге состоится 6 ноября, соперник серьёзный – «Белогорье».