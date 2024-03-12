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Питерец.ру » Спорт » Такого не ожидал никто: «Динамо-ЛО» в 28-м туре мужской волейбольной Суперлиги проиграло АСК со счётом 0–3

Такого не ожидал никто: «Динамо-ЛО» в 28-м туре мужской волейбольной Суперлиги проиграло АСК со счётом 0–3

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Команда из Ленинградской области всего в трёх сетах проиграла аутсайдеру Суперлиги.

Давно «Питерец.ру» не удивлялся так сильно: ожидать счёта 0–3 в матче волейбольного «Динамо-ЛО» и нижегородского АСК было просто невозможно. Да, команда Александра Климкина испытывала некоторый спад по ходу сезона, но АСК – это же явный аутсайдер чемпионата, и тут такое. Статистика АСК в Суперлиге – 2023/2024 говорит сама за себя: за 27 туров нижегородский коллектив одержал лишь 4 победы.

Болгарин Тодор Скримов снова выбыл из строя, и помочь динамовцам из Ленобласти в матче с АСК не смог. В стартовом составе появился Сергей Пирайнен, вместе с ним матч 28-го тура у сосновоборцев начали Константин Тюшкевич, Марко Ивович, Денис Шенкель, Фаннур Каюмов, Дмитрий Коленковский и либеро Владимир Шишкин.

Исход первого сета решил видеопросмотр: выяснилось, что игрок АСК Пятыркин попал в площадку, и партия завершилась со счётом 25:23 в пользу гостей. Такой же счёт был зафиксирован и во втором сете, не помог и выход на площадку в составе «Динамо-ЛО» Назара Литвиненко и Никиты Борчикова. В решающий момент у АСК блеснул серб Премович – 25:23 и 2–0 по партиям в пользу АСК.

Динамовцы удачно начали третий сет, однако затягивать борьбу нижегородцы не собирались, выиграв этот матч в трёх партиях. Следующий соперник – «Енисей».


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