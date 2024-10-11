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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» в четырёх партиях обыграл красноярский «Енисей»: так команда Владимира Алекно прервала трёхматчевую серию поражений в Суперлиге

Волейбольный «Зенит» в четырёх партиях обыграл красноярский «Енисей»: так команда Владимира Алекно прервала трёхматчевую серию поражений в Суперлиге

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Долгожданная победа после неудач во встречах с «Локомотивом», «Динамо-Уралом» и «Белогорьем»!

В прошлой «регулярке» мужской волейбольной Суперлиги петербургский «Зенит» дважды выдавал серии по три поражения подряд – в ноябре 2023 года и в феврале. Вот и перед матчем с красноярским «Енисеем» петербуржцы трижды подряд уступили в Суперлиге, поэтому необходима была победа в игре 7-го тура, проходившей во дворце спорта имени Ивана Ярыгина («Питерец.ру» напоминает тем, кто забыл, что Ярыгин – двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе).

«Енисей» можно назвать удобный соперником для «Зенита», хотя сегодня красноярцы повели в счёте, выиграв первую партию с преимуществом в 3 очка. Несмотря на хорошую подачу Марлона Янта «Енисей» смог превратить 2:6 в дебюте стартового сета в итоговые 25:22.

Алекно совершил рокировку связующих, отправив на площадку Слави Костадинова вместо Александра Бутько. Сработало: «сине-бело-голубые» взяли вторую партию со счётом 25:22. Разыгрался Владислав Бабкевич, вышел со скамейки Егор Клюка – всё это привело к подавляющему преимуществу «Зенита» в третьем сете (25:12).

Но «Енисей» после такого провала не собирался выбрасывать белый флаг, и в четвёртой партии хозяева уступили с более приличным счётом – 25:21 в пользу «Зенита» после очередной успешной атаки Бабкевича и 3–1 в матче.

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