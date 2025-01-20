Волейболисты «Зенита» обыграли красноярский «Енисей»

Петербургский волейбольный «Зенит» одержал уверенную домашнюю победу над красноярским «Енисеем» в рамках 22-го тура чемпионата России по волейболу, со счетом 3:0 (25:14, 26:24, 25:15). Эта победа стала уже двенадцатой в череде триумфов команды, демонстрируя впечатляющую игровую форму и слаженность действий игроков. Матч показал превосходство «Зенита» на всех участках площадки: от безупречной подачи и агрессивной атаки до надежной защиты и точной организации игры. Лидерами по набранным очкам стали Владислав Бабкевич и Марлон Янт, каждый из которых записал на свой счет 16 очков, демонстрируя впечатляющую результативность и высокое индивидуальное мастерство. Их взаимодействие на площадке было образцовым, именно их мощные атаки и точные действия в решающие моменты стали ключом к успеху.

Особо стоит отметить возвращение в строй связующего Дмитрия Ковалева. После перенесенной операции на плече, он впервые в этом сезоне вышел на площадку, и его участие внесло существенный вклад в победу. Его возвращение стало настоящим подарком для команды и болельщиков, поскольку Ковалев является ключевым игроком, обеспечивающим эффективное взаимодействие всех линий команды. Его точные передачи и опыт стали незаменимы для достижения такого уверенного результата. В целом игра Ковалева продемонстрировала высокий профессионализм и готовность внести свой вклад в общую победу.

После этой встречи «Зенит», имеющий на счету 16 побед и 5 поражений, уверенно занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги. Позади остались напряженные домашние игры, и впереди команду Владимира Алекно ждет длительная выездная серия матчей, которая представит серьезное испытание для игроков. Успешное прохождение этой серии станет ключом к борьбе за медали чемпионата. Возвращение в родные стены КСК «Арена» планируется 27 февраля, когда «Зенит» примет мощный столичный «Динамо». Эта игра обещает стать настоящим праздником волейбола, встреча двух сильнейших команд Российской Суперлиги, поэтому болельщики с нетерпением ждут этого зрелищного поединка.