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Питерец.ру » Спорт » Волейболисты «Зенита» обыграли красноярский «Енисей»

Волейболисты «Зенита» обыграли красноярский «Енисей»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Петербургский волейбольный «Зенит» в матче 22-го тура чемпионата России дома обыграл красноярский «Енисей»

Петербургский волейбольный «Зенит» одержал уверенную домашнюю победу над красноярским «Енисеем» в рамках 22-го тура чемпионата России по волейболу, со счетом 3:0 (25:14, 26:24, 25:15).  Эта победа стала уже двенадцатой в череде триумфов команды, демонстрируя впечатляющую игровую форму и слаженность действий игроков.  Матч показал превосходство «Зенита» на всех участках площадки:  от безупречной подачи и агрессивной атаки до надежной защиты и точной организации игры.  Лидерами по набранным очкам стали Владислав Бабкевич и Марлон Янт, каждый из которых записал на свой счет 16 очков, демонстрируя впечатляющую результативность и высокое индивидуальное мастерство.  Их взаимодействие на площадке было образцовым,  именно их мощные атаки и точные действия в решающие моменты  стали ключом к успеху.

Особо стоит отметить возвращение в строй связующего Дмитрия Ковалева.  После перенесенной операции на плече,  он впервые в этом сезоне вышел на площадку, и его участие внесло существенный вклад в победу.  Его возвращение стало настоящим подарком для команды и болельщиков, поскольку  Ковалев  является ключевым игроком,  обеспечивающим  эффективное взаимодействие всех  линий  команды. Его точные передачи и  опыт  стали  незаменимы  для  достижения  такого  уверенного  результата.  В  целом  игра  Ковалева  продемонстрировала  высокий  профессионализм  и  готовность  внести  свой  вклад  в  общую  победу.

После этой встречи «Зенит», имеющий на счету 16 побед и 5 поражений,  уверенно занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги.  Позади остались напряженные домашние игры,  и  впереди  команду  Владимира Алекно  ждет  длительная  выездная  серия  матчей,  которая  представит  серьезное  испытание  для  игроков.  Успешное  прохождение  этой  серии  станет  ключом  к  борьбе  за  медали  чемпионата.  Возвращение в родные стены  КСК «Арена»  планируется 27 февраля,  когда  «Зенит»  примет  мощный  столичный  «Динамо».  Эта игра обещает стать  настоящим  праздником  волейбола,  встреча  двух  сильнейших  команд  Российской  Суперлиги,  поэтому  болельщики  с  нетерпением  ждут  этого  зрелищного  поединка. 

Источник: Комитет по спорту
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