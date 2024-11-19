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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» одержало важную победу над «Кузбассом» со счётом 3–1, у Мергарехо и Воронкова – по 19 очков

«Динамо-ЛО» одержало важную победу над «Кузбассом» со счётом 3–1, у Мергарехо и Воронкова – по 19 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Самым результативным у проигравшей команды стал набравший 12 очков Егор Сиденко.

Поскольку кемеровский «Кузбасс» является прямым конкурентом волейбольного «Динамо-ЛО» в борьбе за попадание в первую восьмёрку Суперлиги, состоявшийся 18 ноября матч автоматически попадал в категорию важных. Сосновоборцы сумели получить небольшое преимущество в первой партии, но нервной концовки в стартовом сете избежать не удалось. Удача сопутствовала «Атомным Парням» сумевшим взять стартовый сет со счётом 25:23.

Те же 25:23 зеркально повторились на табло во второй партии, но на этот раз больше повезло «Кузбассу»: Осниэль Мергарехо не справился с кемеровским блоком, и счёт в матче сравнялся. «Питерец.ру» ожидал столь же напряжённой борьбы и в третьем сете, но динамовцы сумели добиться значительного перевеса (22:14) и без проблем выиграли этот игровой отрезок – 25:18.

«Кузбасс» приложил максимум усилий, чтобы добиться тай-брейка, но дальше отыгранного Супруновым матчбола дело не пошло. Счёт четвёртой партии – 25:22 в пользу команды Александра Климкина. Индивидуальной результативностью отличились Мергарехо и Фёдор Воронков, набравшие по 19 очков, по 10 очков – у Павла Авдоченко и Артёма Довганя.

Следующим соперником «Динамо-ЛО» станет клуб НОВА из Новокуйбышевска, этот матч состоится 28 ноября.

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