«Динамо-ЛО» после победы над солигорским «Шахтёром» в 26-м туре уступило на тай-брейке новоуренгойскому «Факелу» в 27-м

Не успел «Питерец.ру» порадоваться победе динамовцев Ленобласти над «Шахтёром» из Солигорска, и вот – обидное поражение на тай-брейке от «Факела». Главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин выставил на матч с новоуренгойским клубом следующий стартовый состав: Тюшкевич, Скримов, Бирюков, Ивович, Довгань, Каюмов и либеро Шишкин.

Подачи Корнея Эннса и Фаннура Каюмова предопределили исход двух первых партий: «Факел» выиграл первую (25:16), динамовцы – вторую (25:19). Эннс продолжал мучить своей подачей и дальше: «Факел» благодаря этому получил небольшой перевес по ходу третьего сета. А концовку этой партии выиграли для клуба из Нового Уренгоя два доигровщика – Капранов и Динейкин. Так «Факел» выиграл третью партию со счётом 25:20 и повёл по партиям 2–1.

В четвёртом сете «Динамо-ЛО» сумело вырвать концовку (счёт – 27:25), однако травмировался Тодор Скримов. Упорная борьба на тай-брейке шла до счёта 13:10 в пользу «Факела», и этот перевес коллектив Романа Емполова уже не упустил, итог пятой партии – 15:12.

Несмотря на это поражение, «Динамо-ЛО» наверняка опередит «Факел» в итоговой таблице Суперлиги. Динамовцы завершат «регулярку» тремя матчами, соперники – нижегородский АСК, «Кузбасс» и «Урал» из Уфы.







