ента новостей

01:53
Важная и уверенная победа волейбольной «Ленинградки»: команда «Динамо-Ак Барс» повержена в трёх сетах
01:29
«Динамо-ЛО» после победы над солигорским «Шахтёром» в 26-м туре уступило на тай-брейке новоуренгойскому «Факелу» в 27-м
21:23
ВХЛ: «Южный Урал» победил «СКА-Неву» 3:1 и сравнял счёт в серии: дубль сделал Михаил Грасс
16:49
В Петербурге безымянный сквер у Соборной мечети получил имя в честь Атауллы Баязитова
15:38
В Петербурге открывается выставка, посвященная группе «Одиннадцать»
15:31
Петербургский театр «Водевиль» дал старт благотворительному проекту
12:17
В Невском районе фура насмерть сбила курьера на велосипеде
12:11
DDoS-атаки на ИТ-инфраструктуру РФ поставили новые рекорды
12:08
В Невском районе подросток мигрант ранил ножом прохожего у ресторана быстрого питания
09:43
Пенсионерка из Ленобласти перевела мошенникам более 21 млн рублей
09:35
В Петербурге девушка попала в реанимацию после падения на станции метро «Ладожская»
09:33
Глава МИД Венгрии намерен приехать на ПМЭФ
09:23
В Ленобалсти задержан таксист, подозреваемый в смертельном ДТП на Дороге Жизни
09:03
Возраст перестал быть помехой для трудоустройства
00:34
Петербургский шахматист Даниил Линчевский вошёл в первую десятку на Открытом чемпионате Московской области в Ершово, а победил американский гроссмейстер Тимур Гареев
00:08
Василий Глотов стал героем второго матча серии плей-офф между СКА и «Торпедо», забросив победную шайбу в овертайме
19:55
«Ленинградец» Сергея Кирьякова нулевой ничьей с КАМАЗом возобновил своё участие в чемпионате ФНЛ
01:49
«СКА-Нева» с минимальным счётом обыграла «Южный Урал» в пятом матче серии плей-офф ВХЛ: решающую шайбу забросил Танков после удаления Зимина
01:13
Нулевой ничьей завершился матч между «Зенитом» и «Спартаком» в возобновившемся футбольном первенстве, зато жёлтых карточек было показано сразу 8
16:57
В Петербурге в гараже на Камышовой улице мужчина выстрелил себе в голову
14:02
В Мурино пьяная ссора дворников закончилась поножовщиной
13:54
В Петербурге задержали налетчика на табачный магазин
13:49
В Петербурге после взрыва беспилотника 6 человек обратились за помощью к медикам
08:22
Поставщик подвел «Пятерочку»
07:40
Их свадьба была необычной
00:58
С поражения 2:5 от «Торпедо» СКА начал поход за Кубком Гагарина – 2024
18:47
В ДТП на Планерном виадуке погиб водитель «Рено Аркана»
18:18
Матчем «Авангарда» и «Лады» начался розыгрыш Кубка Гагарина – 2024: омичи ведут 4:1 после второго периода
17:00
В центре Петербурга мужчина устроил стрельбу из охолощенного оружия
13:49
Места дислокации в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 1 по 10 марта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» после победы над солигорским «Шахтёром» в 26-м туре уступило на тай-брейке новоуренгойскому «Факелу» в 27-м

«Динамо-ЛО» после победы над солигорским «Шахтёром» в 26-м туре уступило на тай-брейке новоуренгойскому «Факелу» в 27-м

0
1
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
Болгарин Тодор Скримов наконец-то вернулся в состав сосновоборцев.

Не успел «Питерец.ру» порадоваться победе динамовцев Ленобласти над «Шахтёром» из Солигорска, и вот – обидное поражение на тай-брейке от «Факела». Главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин выставил на матч с новоуренгойским клубом следующий стартовый состав: Тюшкевич, Скримов, Бирюков, Ивович, Довгань, Каюмов и либеро Шишкин.

Подачи Корнея Эннса и Фаннура Каюмова предопределили исход двух первых партий: «Факел» выиграл первую (25:16), динамовцы – вторую (25:19). Эннс продолжал мучить своей подачей и дальше: «Факел» благодаря этому получил небольшой перевес по ходу третьего сета. А концовку этой партии выиграли для клуба из Нового Уренгоя два доигровщика – Капранов и Динейкин. Так «Факел» выиграл третью партию со счётом 25:20 и повёл по партиям 2–1.

В четвёртом сете «Динамо-ЛО» сумело вырвать концовку (счёт – 27:25), однако травмировался Тодор Скримов. Упорная борьба на тай-брейке шла до счёта 13:10 в пользу «Факела», и этот перевес коллектив Романа Емполова уже не упустил, итог пятой партии – 15:12.

Несмотря на это поражение, «Динамо-ЛО» наверняка опередит «Факел» в итоговой таблице Суперлиги. Динамовцы завершат «регулярку» тремя матчами, соперники – нижегородский АСК, «Кузбасс» и «Урал» из Уфы.



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-11-2023, 19:14
«Динамо-ЛО» победило клуб НОВА, проиграв первый сет: Марко Ивович набрал 20 очков
22-10-2023, 02:13
Волейбольное «Динамо-ЛО» переиграло оренбургский «Нефтяник» в трёх партиях: лучшим стал Марко Ивович
23-09-2023, 19:08
«Динамо-ЛО» завершило новосибирский этап волейбольного «Кубка Столетия» поражением от новоуренгойского «Факела» со счётом 1–3
24-12-2023, 15:39
Волейбольное «Динамо-ЛО» легко победило в 12-м туре Суперлиги новоуренгойский «Факел», лидировавший на старте сезона–2023/2024
26-02-2024, 18:12
Волейбольный клуб из Ленобласти «Динамо-ЛО» проиграл «Белогорью» 2–3 в 25-м туре Суперлиги
22-09-2023, 19:04
«Динамо-ЛО» после четырёх подряд поражений одержало победу в матче на «Кубок Столетия»: новосибирский «Локомотив» обыгран в четырёх партиях

Происшествия на дорогах

0
143
Вчера, 12:17
В Невском районе фура насмерть сбила курьера на велосипеде
0
97
Вчера, 09:23
В Ленобалсти задержан таксист, подозреваемый в смертельном ДТП на Дороге Жизни
0
292
1-03-2024, 18:47
В ДТП на Планерном виадуке погиб водитель «Рено Аркана»
0
281
28-02-2024, 20:25
В Ленобласти пенсионер на иномарке насмерть сбил 12-летнюю девочку
Наверх