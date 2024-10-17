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Питерец.ру » Спорт » Волейбольное «Динамо-ЛО» проиграло в пяти сетах клубу «Факел Ямал», но сумело выйти в следующий раунд Кубка России

Волейбольное «Динамо-ЛО» проиграло в пяти сетах клубу «Факел Ямал», но сумело выйти в следующий раунд Кубка России

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Можно сказать, что состоялся реванш за плей-офф прошлого сезона!

«Питерец.ру» знал, что для выхода в четвертьфинал Кубка России по волейболу сосновоборским динамовцам нужно было выиграть два сета в ответном матче. Но вряд ли даже самые оптимистично настроенные поклонники «Динамо-ЛО» до гостевой встречи с серьёзным и принципиальным соперником могли поверить, что уже к началу третьего сета исход двухраундовой дуэли станет ясен, и дальнейшая игра станет по сути формальностью.

В стартовом составе «Динамо-ЛО» отсутствовали два новичка-легионера – Максимилиано Каванна и Осниэль Мергарехо. В середине стартового сета вперёд вырвался «Факел Ямал»: сработали подачи Капранова и Дикарева. Вовремя взятый тайм-аут позволил гостям не упустить нити игры, а в концовке удача была на стороне динамовцев – 25:22 и 1–0 по партиям.

Хозяева площадки усилиями Эннса повели и во второй партии, но «Атомные Парни» сумели догнать и перегнать, выиграв концовку сета со счётом 25:23.

Главная задача была выполнена, и Александр Климкин бросил в бой резерв: получили игровое время Артём Барабаш, Клим Пятаков и Антон Лапин, а Каванна оттачивал свои навыки связующего. Динамовцы из Ленобласти проиграли «Факелу» три сета подряд (счёт тай-брейка – 15:11), но в четвертьфинал пробилось именно «Динамо-ЛО».

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