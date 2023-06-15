ента новостей

16:54
Выставка «200 лет Славной Гвардейской Школе»
16:29
Белорус Константин Тюшкевич пополнил ряды волейбольного «Динамо-ЛО» вслед за болгарином Тодором Скримовым
16:20
В Петербурге с 1 июля изменится плата за содержание жилья
16:07
В Петербурге стартовал VII Национальный конгресс «Здоровые дети – будущее страны»
16:03
В Петербурге построят завод по производству тяжелого металлорежущего оборудования
15:56
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека. Среди них 11-летний мальчик
14:25
Правительство Ленобласти и компания «ВКонтакте» вместе создадут экосистему цифровых сервисов
14:21
Начались репетиции водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2023»
14:18
Мариинский дворец посетила делегация национального парламента Абхазии
14:16
В Петербурге росгвардейцы пришли на помощь в ДТП
12:20
ЛИNДА даст большой сольный концерт на ROOF FEST в Петербурге
12:12
Стихи нон-стоп: в Санкт-Петербурге снова проведут «Белую ночь поэзии»
12:08
На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд в Рыбацкое
10:47
В арт-пространстве Московского Политеха открылась выставка работ скульптора, авангардиста Николая Силиса
10:38
В Петербурге открылась экспозиция «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали»
10:18
В Невском районе пенсионерка инвестировала в мошенников более 3 млн рублей
10:00
Пенсионерка из под Волхова перевела мошенникам более 1,1 млн рублей
09:46
В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист
09:41
В Ленобласти на турбазе мужчина избил туриста веслом
09:28
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на самокате
09:25
В Петербурге задержанная за обман пенсионерки призналась еще в одном преступлении
20:56
Игроки «Зенита» Вильмар Барриос и Матео Кассьерра подешевели на трансферном рынке, а вот Малком подорожал до 30 млн
17:38
Чемпион мира Дин Лижэнь, Алиреза Фируджа, Хикару Накамура и Рихард Раппорт не подтвердили своё участие в Кубке мира по шахматам – 2023 в Баку
17:32
Специально ко Дню медицинского работника музейно-выставочный центр «Россия – моя история» подготовил авторскую экскурсию «Medicina est… Санкт-Петербург»
17:28
В Петербурге создадут археологический музей
17:03
Единороссы Московского района отправили более 20 комплектов бронезащиты для российских бойцов в зону СВО
16:45
В Петербурге заложили новые скоростные катамараны и прогулочные суда для линии Петербург — Кронштадт
16:41
Беларусь стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленобласти
16:39
Беглов не приехал в МО Новоизмайловское, где его ждали местные жители с «неудобными» вопросами
15:44
Выставка «Сюжет, букет, буфет…»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Белорус Константин Тюшкевич пополнил ряды волейбольного «Динамо-ЛО» вслед за болгарином Тодором Скримовым

Белорус Константин Тюшкевич пополнил ряды волейбольного «Динамо-ЛО» вслед за болгарином Тодором Скримовым

0
21
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
kuzbass-volley.ru
Ранее связующий Тюшкевич выступал за нижегородский АСК.

Волейбольный клуб из Ленинградской области «Динамо-ЛО» продолжает укреплять состав. Буквально сегодня на сайте команды, которую тренирует Александр Климкин, появилось сообщение об очередном новичке.

24-летний Константин Тюшкевич провёл сезон – 2022/2023 в клубе АСК из Нижнего Новгорода. «Питерец.ру» констатирует очевидный факт: Тюшкевич должен заменить в «Динамо-ЛО» уехавшего из России после истечения контракта с сосновоборским клубом серба Николы Йововича. Безусловно, Йовович – игрок более статусный, всё-таки чемпион Европы – 2019. За Тюшкевича говорят молодость и спортивные амбиции. Болельщики петербургского «Зенита» могли запомнить Тюшкевича по выигранному АСК очному матчу у «сине-бело-голубых» на финише регулярного сезона. Волейбольные специалисты знаю слабое место Тюшкевича – не слишком уверенная подача. Но хорошей игрой по своему основному амплуа новичок «Динамо-ЛО» сможет нивелировать этот свой недостаток.

Ранее в «Динамо-ЛО» перешёл доигровщик Тодор Скримов – участник лондонской Олимпиады в составе сборной Болгарии. Скримову – 33 года, он выступал за французский «Пари Воллей», итальянские клубы «Андреоли Латина» и «Милан». Поиграл Скримов и в России – за «Нову» и красноярский «Енисей».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-05-2023, 23:23
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» несёт потери: ушли Роман Мурашко, Никола Йовович и Алексей Сафонов
16-05-2023, 20:12
Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Александр Климкин подвёл итоги сезона – 2022/2023, а клуб провёл традиционную «Закрывашку»
16-02-2023, 22:37
Волейбольный «Зенит» не заметил сопротивления «Динамо-ЛО» в «Ленинградском дерби»
23-05-2023, 14:05
Бывший волейболист «Зенита» и «Динамо-ЛО» Александр Волков завершил карьеру и сразу стал главным тренером клуба «Белогорье»
5-02-2019, 22:40
Победивший «Динамо» волейбольный «Зенит» готовится к «Кузбассу»
12-04-2021, 00:38
Волейбольный «Зенит» стал серебряным призёром Суперлиги, а победило снова московское «Динамо»

Происшествия на дорогах

0
34
Сегодня, 15:56
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека. Среди них 11-летний мальчик
0
92
Сегодня, 09:46
В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист
0
69
Сегодня, 09:28
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на самокате
0
126
Вчера, 11:20
В Тихвине в ДТП со скутером пострадали двое подростков
Наверх