Белорус Константин Тюшкевич пополнил ряды волейбольного «Динамо-ЛО» вслед за болгарином Тодором Скримовым

Волейбольный клуб из Ленинградской области «Динамо-ЛО» продолжает укреплять состав. Буквально сегодня на сайте команды, которую тренирует Александр Климкин, появилось сообщение об очередном новичке.

24-летний Константин Тюшкевич провёл сезон – 2022/2023 в клубе АСК из Нижнего Новгорода. «Питерец.ру» констатирует очевидный факт: Тюшкевич должен заменить в «Динамо-ЛО» уехавшего из России после истечения контракта с сосновоборским клубом серба Николы Йововича. Безусловно, Йовович – игрок более статусный, всё-таки чемпион Европы – 2019. За Тюшкевича говорят молодость и спортивные амбиции. Болельщики петербургского «Зенита» могли запомнить Тюшкевича по выигранному АСК очному матчу у «сине-бело-голубых» на финише регулярного сезона. Волейбольные специалисты знаю слабое место Тюшкевича – не слишком уверенная подача. Но хорошей игрой по своему основному амплуа новичок «Динамо-ЛО» сможет нивелировать этот свой недостаток.

Ранее в «Динамо-ЛО» перешёл доигровщик Тодор Скримов – участник лондонской Олимпиады в составе сборной Болгарии. Скримову – 33 года, он выступал за французский «Пари Воллей», итальянские клубы «Андреоли Латина» и «Милан». Поиграл Скримов и в России – за «Нову» и красноярский «Енисей».