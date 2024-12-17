Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга расстался со Слави Костадиновым и одержал седьмую победу подряд в Суперлиге, обыграв «Факел Ямал» в трёх партиях

Причина ухода Слави Костадинова из волейбольного «Зенита» понятна – переизбыток связующих. Вернулся в строй Игорь Тисевич, Александр Бутько давно и хорошо знаком главному тренеру «сине-бело-голубых» Владимиру Алекно, есть в составе и травмированный Дмитрий Ковалёв. Следующим клубом в карьере Костадинова станет уфимское «Динамо-Урал».

«Зенит» тем временем продлил свою победную серию в Суперлиге до семи матчей, расправившись в трёх сетах с командой «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Обе команды лишились важных игроков накануне игры: у петербуржцев выбыл блокирующий Иван Яковлев, «Факелу» не смог помочь связующий Евгений Андреев.

В первом сете борьба не было: «Зенит» выиграл стартовую партию с ошеломляющим 15-очковым преимуществом. «Питерец.ру» заглянул в турнирную таблицу: ямальцы не являются аутсайдерами Суперлиги и ведут борьбу с «Кузбассом» и «Енисеем» за место в восьмёрке. Марлон Янт и Владислав Бабкевич исполнили несколько эйсов в дебюте второй партии, которую «Зенит» взял со счётом 25:19. На старте третьего сета «Факел» вышел вперёд, но «Зенит» не собирался затягивать борьбу – 25:20 и 3–0 в матче.

Лучшую результативность у «Зенита» продемонстрировал белорус Владислав Бабкевич, набравший 21 очко.