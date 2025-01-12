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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградка» в трёх партиях обыграла «Минчанку» в очередном туре женской волейбольной Суперлиги, у Гарелик – 18 очков

«Ленинградка» в трёх партиях обыграла «Минчанку» в очередном туре женской волейбольной Суперлиги, у Гарелик – 18 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Главный тренер «Минчанки» – Ольга Пальчевская (на фото с командой).

Волейбольная «Ленинградка» достаточно легко справилась с «Минчанкой» в очередном туре женской Суперлиги. Поведя 4 очка в дебюте, «Ленинградка» спокойно лидировала в стартовой партии до счёта 17:11 (выделялась связующая Анна Озерова). Но соперницы нашли в себе силы вплотную подобраться к хозяйкам площадки – 17:15 после индивидуальных действий Бурак и Касаткиной.

Однако «зацепиться» за стартовую партию «Минчанке» не удалось – 25:20 в первом сете после успешной атаки Анастасии Черновой, перед которой был бессилен тройной блок. На старте второй партии петербурженки повели 5:1, но «Минчанка» добилась равенства – 14:14. Погоня отняла у команды из Белоруссии много сил, которых не хватило на концовку второго сета – 25:18 в пользу «Ленинградки».

Сценарий третьего отрезка встречи был иным: «Минчанка» на равных противостояла «Диким Пчёлам» в начале, после чего «Ленинградка» ускорилась и выиграла ставшую заключительной в этом матче партию с перевесом в 9 очков. «Питерец.ру» в который раз поздравляет Анастасию Гарелик со званием самой результативной в составе «Ленинградки»: на этот раз неутомимая диагональная набрала 18 очков.

Набрав 40 очков за 17 игр, «Ленинградка» занимает третье место в Суперлиге.


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