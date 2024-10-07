Проиграв первую партию «Минчанке» со счётом 26:28, «Ленинградка» взяла три сета подряд и выиграла матч 3–1, у Гарелик и Черновой – по 18 очков

Свой очередной матч в женской волейбольной Суперлиге «Ленинградка» проводила в Минске. «Питерец.ру» рассказывает о турнирном пути «Минчанки» в сезоне – 2024/2025: начав с поражения от калининградского «Локомотива» (0–3), команда из столицы Белоруссии во 2-м туре победила в Саратове «Протон» (3–0). После этого коллектив Ольги Пальчевской с одинаковым счётом 1–3 уступил «Уралочке-НМТК» и столичному «Динамо».

На старте матча с «Ленинградкой» хозяйки площадки не стушевались, поведя 6:2. По ходу стартового сета 6:2 превратились в 13:8, и тут «Дикие Пчёлы» пустились в погоню. Удачная игра Анастасии Гарелик позволяет «Ленинградке» добиться равенства – 18:18. Всё пришло к игре «на балансе», которую завершила точным ударом Касаткина – 28:26 в пользу минчанок.

После равной игры в дебюте второй партии петербурженки вырываются вперёд – 16:10 (отличилась на блоке Анна Мельникова). «Минчанка» добилась счёта 18:19, после чего «Ленинградка» буквально задавила соперниц и взяла второй сет – 25:20. В дальнейшем преимущество «Ленинградки» сомнений не вызывало – 25:16 в третьей партии и 25:15 в четвёртой. Итог – победа команды-фаворита со счётом 3–1. Гарелик и Анастасия Чернова набрали по 18 очков, Мельникова – 16 (10 блоков!).