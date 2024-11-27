ента новостей

22:25
В Петербурге двое пьяных мужчин напали на водителя скорой помощи
22:20
Упорнейшая ничья со счётом 25:25 в матче SEHA – Gazprom League между гандбольным «Зенитом» и клубом «Мешков Брест» из Белоруссии: у Ильинского – 6 мячей
21:34
«Зенит» победил «Ахмат» в матче Кубка России со счётом 2:1, голы в составе победителей забили Лусиано Гонду и Артур
20:44
Доммараджу Гукеш выиграл у Дин Лижэня 3-ю партию и сравнял счёт в матче за шахматную корону
19:20
Поисковики подведут итоги года на церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти»
19:08
В Ленобласти опрокинулся пассажирский автобус. Пострадали четыре человека
17:09
Выставка Прохора Вечканова «Художник начала XXI века»
16:23
Зарплаты в транспорте выросли
14:03
В Петербурге поймали хулиганов, запускавших фейерверки в окна дома на Бассейной улице
13:34
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
13:28
Закон о налогообложении цифровых валют принят Госдумой
10:49
Дискуссия «Герои нашего времени» состоится в Историческом парке
09:40
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 22 млн рублей
09:33
В Приморском районе "Газель" сбила 16-летнюю девушку
09:13
Нелегальный мигрант хотел откупиться
08:43
Они платили за лишнего человека
08:38
В СПб займутся подготовкой кадров
01:49
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» одержал две победы над «Сибиряком» – 7:5 и 5:2
18:00
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов на ташкентском турнире «Кубок Президента» набрал 3 очка за 6 туров и занимает 70-е место, у Ивана Землянского – 3,5 очка и 29-е место
17:19
Петербургское «Динамо» одержало третью победу подряд в регулярном чемпионате ВХЛ: после «Ростова» и «Бурана» команда Игоря Гришина обыграла «Тамбов»
13:28
Петербуржцы могут платить налоги через МФЦ
12:45
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «В.Клюев», «ПК-145» и «Перекат»
12:09
Недвижимость подорожала из-за метро
10:30
В Южной Корее мужчина осужден за переедание
10:14
В Пакистане массовые протесты и столкновения с властями
09:49
Полицейские поймали жителя Сахалинской области, обманувшего пенсионерку с улицы Передовиков
09:46
Банки СПб оказались под санкциями
09:41
В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина
09:17
Средний чек в магазинах вырос
21:55
Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь с победы чёрными начал защиту своего титула в сингапурском матче с индийским гроссмейстером Доммараджу Гукешем
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Упорнейшая ничья со счётом 25:25 в матче SEHA – Gazprom League между гандбольным «Зенитом» и клубом «Мешков Брест» из Белоруссии: у Ильинского – 6 мячей

Упорнейшая ничья со счётом 25:25 в матче SEHA – Gazprom League между гандбольным «Зенитом» и клубом «Мешков Брест» из Белоруссии: у Ильинского – 6 мячей

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
На этот матч в КСК «Арена» пришли посмотреть более четырёх тысяч зрителей!

Очень интересным получился матч между гандбольным «Зенитом» и белорусской командой «Мешков Брест». В дебюте забивали у петербуржцев только двое – Никита Ильтинский и Олег Луня. «Зенит» смог повести 5:2, но гости не стушевались – не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Хорош был Невен Степанович, реализовавший за весь матч 6 бросков из 10.

Перед перерывом активизировался в составе «Зенита» Дмитрий Хмельков, и первую половину коллектив Дмитрия Торгованова выиграл с минимальным преимуществом – 14:13. Однако повреждение получил Вячеслав Бохан, а без «Тиранозавра» зенитовская защита уже не такая железобетонная.

Когда «Зенит» после перерыва повёл «+5», «Питерец.ру» не сомневался, что «сине-бело-голубые» не упустят победу. В итоге хозяева площадки едва не проиграли, когда спорным судейским решением потеряли мяч, и лишь индивидуальное мастерство Луни не позволило Шкуринскому принести победу брестчанам. Итог – самая настоящая боевая ничья со счётом 25:25.

Турнирное положение в группе SEHA – Gazprom League следующее: «Мешков Брест» – 6 очков за 4 матча, «Зенит» – 5 очков за 3 матча, «Чеховские медведи»5 очков за 4 матча, «Виктор» – 2 очка за 4 матча, «Аист Китая» – 0 очков за 3 матча.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-11-2024, 21:33
Гандбольный «Зенит» победил «Чеховских медведей» с преимуществом в 2 мяча в матче SEHA – Gazprom League
16-08-2023, 00:50
Гандбольный «Зенит» обыграл белорусский клуб «Мешков Брест» со счётом 24:21 в товарищеском матче
24-10-2024, 02:05
Гандбольный «Зенит» выиграл матч-триллер у ставропольского «Виктора» в SEHA – Gazprom League со счётом 25:24, отлично сыграл Павел Тураев
10-11-2023, 22:28
Ганбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 38:33 в матче SEHA – Gazprom League со счётом 38:33
9-09-2024, 01:41
Гандбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 36:29, Луня забил 11 мячей
29-09-2024, 22:06
Гандбольный «Зенит» проиграл снежинскому клубу «Динамо-Сунгуль» со счётом 30:34, не принял участия в этом матче Вячеслав Бохан

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:33
В Приморском районе "Газель" сбила 16-летнюю девушку
25-11-2024, 20:12
В Ленобалсти в лобовом ДТП иномарки с фурой погибла пассажирка легковушки
25-11-2024, 20:07
На Васильевском острове иномарка насмерть сбила пожилую женщину
25-11-2024, 09:46
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадала 7-летняя девочка
Наверх