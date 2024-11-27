Упорнейшая ничья со счётом 25:25 в матче SEHA – Gazprom League между гандбольным «Зенитом» и клубом «Мешков Брест» из Белоруссии: у Ильинского – 6 мячей

Очень интересным получился матч между гандбольным «Зенитом» и белорусской командой «Мешков Брест». В дебюте забивали у петербуржцев только двое – Никита Ильтинский и Олег Луня. «Зенит» смог повести 5:2, но гости не стушевались – не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Хорош был Невен Степанович, реализовавший за весь матч 6 бросков из 10.

Перед перерывом активизировался в составе «Зенита» Дмитрий Хмельков, и первую половину коллектив Дмитрия Торгованова выиграл с минимальным преимуществом – 14:13. Однако повреждение получил Вячеслав Бохан, а без «Тиранозавра» зенитовская защита уже не такая железобетонная.

Когда «Зенит» после перерыва повёл «+5», «Питерец.ру» не сомневался, что «сине-бело-голубые» не упустят победу. В итоге хозяева площадки едва не проиграли, когда спорным судейским решением потеряли мяч, и лишь индивидуальное мастерство Луни не позволило Шкуринскому принести победу брестчанам. Итог – самая настоящая боевая ничья со счётом 25:25.

Турнирное положение в группе SEHA – Gazprom League следующее: «Мешков Брест» – 6 очков за 4 матча, «Зенит» – 5 очков за 3 матча, «Чеховские медведи» – 5 очков за 4 матча, «Виктор» – 2 очка за 4 матча, «Аист Китая» – 0 очков за 3 матча.



