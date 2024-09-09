Гандбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 36:29, Луня забил 11 мячей

Выезд в Пермь обернулся для гандбольного «Зенита» важной победой: «медведи» не сумели сыграть с петербуржцами на равных. «Питерец.ру» отмечает важную роль, которую уже занял в игровых схемах «сине-бело-голубых» белорусский линейный Вячеслав «Тиранозавр» Бохан. Тиранозавр – потому что в начале карьеры у Бохана была привычка бегать по площадке, вытянув руки вперёд: вот такие забавные факты можно иногда узнать о гандболистах.

В пермском матче Бохан проявил себя во всей красе: хозяева не преуспевали в атаке до перерыва, в итоге первый тайм завершился с преимуществом петербуржцев «+4». Попытки Торгованова экспериментировать с составом едва не позволили пермякам воспрять духом, но вовремя вернули в игру Виноградова. К тому же в составе «Зенита» великолепно сыграл Олег Луня, реализовавший 11 бросков из 12. Итог – победа «Зенита» со счётом 36:29.Помимо Луни в составе победителей можно выделить Виноградова – 7 мячей.

Послематчевый комментарий Торгованова был таким:

«У нас получилась игра в защите. Мы смогли оторваться в первом тайме и удержать этот счёт до конца. Играли две равные команды, не смотрите, что мы выиграли семь мячей».

Матч «Виктора» с «Чеховскими медведями» завершился со счётом 31:30 в пользу ставропольцев.







