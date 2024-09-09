ента новостей

01:41
Гандбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 36:29, Луня забил 11 мячей
21:33
В 1-м туре мужской волейбольной Суперлиги петербургский «Зенит» победил «Нефтяник» 3–0, а «Динамо-ЛО» выиграло тай-брейк у АСК
15:16
Волейбольная «Ленинградка» вслед за победой над «Протоном» выиграла и матч у «Тулицы» в рамках Кубка Легенд
22:11
ВХЛ: «СКА-Нева» победила «Торос» – 4:2, а петербургское хоккейное «Динамо» выиграло у «Ижстали» – 5:3
17:23
СКА в Тольятти победил «Ладу», но Греко лишил Плешкова «сухаря»
15:25
Баскетбольный «Зенит» победил УНИКС и в четвёртый раз стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова: счёт – 63:50
15:07
Петербургским росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО и при обеспечении безопасности в городе, вручил награды командующий СЗО Росгвардии
14:33
В садоводстве под Агалатово мужчина разбился на квадроцикле
14:21
На Богатырском проспекте иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
11:30
Водители активно выезжали на «встречку»
10:40
Петербурженку обманули на 20 тыс. долларов
09:50
Закупаются к школе на Ozon и WB
09:14
В первый день проголосовало более 600 тысяч
01:40
Игровой день 6 сентября в КХЛ: Шарипзянов мстит «Нефтехимику», суперассистент Гутик и новый снайпер «Куньлуня» Якупов
21:53
Петербургский гроссмейстер Евгений Левин белыми проиграл на финише «Кубка Группы Магнезит» москвичу Владимиру Захарцову, который и стал победителем этого шахматного турнира
19:29
Петербургское хоккейное «Динамо» стартовало в новом сезоне ВХЛ с победы над клубом «Олимпия» из Кирово-Чепецка, счёт – 3:1
16:59
В Петербурге КАМАЗ столкнулся с электричкой
14:58
Кибермошенники вывели за границу более 350 млрд рублей за три года
14:56
Лидер петербургских единороссов проголосовал за развитие Петербурга
12:39
Герценовский университет готовит к выпуску уникальное издание «Блокадная педагогика»
12:26
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Штормовая чайка»
12:23
В Ленобласти возле Осьмино «Лада» насмерть сбила пожилого мужчину
12:13
Во Всеволожске иномарка сбила 10-летнего мальчика
12:09
В деревне Вартемяги «Хавал М6» насмерть сбил лежащего на дороге пенсионера
10:15
Достижим ли бюджет в 2 триллиона?
10:10
В Кировске поймали стрелка из пневматики
10:06
В Красногвардейском районе задержали иностранку, подозреваемую в умышленном поджоге
09:56
В Петербурге поймали поджигателя окон квартиры на улице Ткачей
09:50
В ЖКХ проблема с кадрами
09:42
В Пушкине задержали стрелка из сигнального пистолета
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 36:29, Луня забил 11 мячей

Гандбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 36:29, Луня забил 11 мячей

0
8
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Специалисты хвалят зенитовского новичка Бохана, называя его «министром обороны».

Выезд в Пермь обернулся для гандбольного «Зенита» важной победой: «медведи» не сумели сыграть с петербуржцами на равных. «Питерец.ру» отмечает важную роль, которую уже занял в игровых схемах «сине-бело-голубых» белорусский линейный Вячеслав «Тиранозавр» Бохан. Тиранозавр – потому что в начале карьеры у Бохана была привычка бегать по площадке, вытянув руки вперёд: вот такие забавные факты можно иногда узнать о гандболистах.

В пермском матче Бохан проявил себя во всей красе: хозяева не преуспевали в атаке до перерыва, в итоге первый тайм завершился с преимуществом петербуржцев «+4». Попытки Торгованова экспериментировать с составом едва не позволили пермякам воспрять духом, но вовремя вернули в игру Виноградова. К тому же в составе «Зенита» великолепно сыграл Олег Луня, реализовавший 11 бросков из 12. Итог – победа «Зенита» со счётом 36:29.Помимо Луни в составе победителей можно выделить Виноградова – 7 мячей.

Послематчевый комментарий Торгованова был таким:

«У нас получилась игра в защите. Мы смогли оторваться в первом тайме и удержать этот счёт до конца. Играли две равные команды, не смотрите, что мы выиграли семь мячей».

Матч «Виктора» с «Чеховскими медведями» завершился со счётом 31:30 в пользу ставропольцев.



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-05-2024, 19:13
Гандбольный «Зенит» сумел вырвать победу у «Пермских медведей»: победный бросок за 5 секунд до сирены совершил Дмитрий Киселёв
10-11-2023, 22:28
Ганбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 38:33 в матче SEHA – Gazprom League со счётом 38:33
27-05-2024, 00:22
Гандбольный «Зенит» стал бронзовым призёром в сезоне – 2023/2024, выиграв третий матч серии с «Пермскими медведями» с разницей «+7»
4-09-2024, 19:33
Гандбольный «Зенит» вслед за победой в стартовом туре Суперлиги над клубом «СГАУ-Саратов» выиграл у «Акбузата» с разницей «+8»
16-08-2023, 00:50
Гандбольный «Зенит» обыграл белорусский клуб «Мешков Брест» со счётом 24:21 в товарищеском матче
18-11-2023, 01:00
После поражения гандбольного «Зенита» в Москве от ЦСКА «Зенит – УОР №1» в Санкт-Петербурге выиграл два домашних матча из четырёх

Происшествия на дорогах

0
156
7-09-2024, 14:33
В садоводстве под Агалатово мужчина разбился на квадроцикле
0
186
6-09-2024, 16:59
В Петербурге КАМАЗ столкнулся с электричкой
0
164
6-09-2024, 12:23
В Ленобласти возле Осьмино «Лада» насмерть сбила пожилого мужчину
0
211
6-09-2024, 12:13
Во Всеволожске иномарка сбила 10-летнего мальчика
Наверх