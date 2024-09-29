Гандбольный «Зенит» проиграл снежинскому клубу «Динамо-Сунгуль» со счётом 30:34, не принял участия в этом матче Вячеслав Бохан

Особому настрою игроков гандбольной команды «Динамо-Сунгуль» на игру с «Зенитом» есть достаточно простое объяснение. Дело в том, что в составе клуба из Челябинской области – много бывших петербуржцев, для которых встреча с «Зенитом» носит принципиальный характер и подразумевает особый настрой. Один из них надолго выбыл из строя – это получивший серьёзную травму Павел Аркатов. Великолепно отыграл Михаил Гредасов, забивший 6 мячей при 100%-ной реализации моментов.

Значимость для команды Дмитрия Торгованова белорусского новичка Вячеслава Бохана после этого поражения только усилилась: защита «сине-бело-голубых» без «Тиранозавра» явно не является столь же мощной стеной. Дебют матча получился для «Зенита» провальным: динамовцы повели со счётом 7:1, да ещё и Олег Луня не реализовал семиметровый. «Питерец.ру» заметил, что эта игра получилось для обычно стабильного Луни неудачной – всего 2 из 8. Ещё одной причиной победы «Динамо-Сунгуля» явилась вдохновенная игра вратаря Ивана Шарова, почти не уходившего с площадки и показавшего 43% надёжности. Все попытки «Зенита» догнать хозяев после перерыва успехом не увенчались, итог – 30:34 (Дмитрий Киселёв забил 7 мячей).

Так «Зенит» впервые проиграл в Суперлиге – 2024/2025.











