Гандбольный «Зенит» победил ставропольский «Виктор» и лидирует вместе с «Чеховскими медведям» по итогам первого круга Суперлиги – 2024/2025

Опытный Виктор Киреев (на фото) отличился в матче гандбольного «Зенита» и «Виктора» в очередном туре Суперлиги. Вратарь «сине-бело-голубых» сделал 14 сэйвов, а коллектив Дмитрия Торгованова одержал победу со счётом 27:20 (счёт первого тайма – 14:12). В составе ставропольской команды очень старался забросивший 8 мячей Виталий Мазуров, но интриги в этом матче практически не было. Выйдя вперёд до перерыва, петербуржцы только наращивали своё преимущество.

«Питерец.ру» заглянул в протокол: помимо показавшего 56% надёжности Киреева отличился в составе победителей Олег Луня, забивший 6 мячей. Не слишком удачный матч провели Дмитрий Киселёв (3 забитых мяча из 5 бросков) и Михаил Виноградов (2 из 8). Но и экс-зенитовец Павел Тураев игру просто провалил – 1 точный бросок из 8 попыток.

«Зенит» возглавляет таблицу Суперлиги вместе с «Чеховскими медведями» – обе эти команды набрали по 18 очков. Подмосковный клуб сумел обыграть ЦСКА со счётом 29:24 (у Кирилла Котова – 9 мячей). К тому же московским армейцам не поможет в этом сезоне разыгрывающий Артур Рудь: травма, полученная в матче с «Зенитом», вывела белоруса из строя на 8 месяцев.

Луня занимает третье место в списке бомбардиров Суперлиги (лидирует Юлиан Гирик из ЦСКА).



