ента новостей

21:13
«Динамо-ЛО» сумело обыграть сильное московское «Динамо» на тай-брейке в матче Кубка России по волейболу
20:11
Выставка «В гостях у Минотавра»
20:07
Выставка «Место, где мне всегда хорошо»
19:56
Гандбольный «Зенит» победил ставропольский «Виктор» и лидирует вместе с «Чеховскими медведям» по итогам первого круга Суперлиги – 2024/2025
17:37
На КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и проспектом Энгельса перекроют две полосы
16:55
В Петербурге поймали двоих гастролёров, продававших коллагеновые шарики под видом икры
15:34
На трассе «Сортавала» под Сосново перекроют одну полосу в направлении Петербурга
09:42
В России легализовали майнинг криптовалют
09:23
Жителя Гатчины изобличили в краже автомобиля в Кингисеппе
09:17
В Сестрорецке поймали грабителя, напавшего на женщину в парадной дома
08:39
Машины с пробегом немного подешевели
08:08
С первыми снегопадами справились
00:40
Петербургская шахматистка Ольга Карманова на юношеском первенстве мира в бразильском Флорианополисе набрала 5 очков за 6 туров и делит 2–3 места с Галиной Михеевой, отставая от лидирующей Амины Каирбековой на очко
22:43
Евгений Кузнецов подвёл СКА в игре с «Куньлунем», схлопотав удаление в решающий момент, итог игры – поражение в овертайме со счётом 1:2
22:10
Волейбольная «Ленинградка» уверенно обыграла «Омичку» в трёх партиях – 25:18, 25:18, 25:13: у Анны Мельниковой – 11 блоков
21:43
«Ленинградец» в 16-м туре группы «Золото» второй лиги победил в гостях «Калугу» со счётом 3:1, один из мячей забил Максим Бачинский
11:48
Поздравляем с Днём народного единства!
11:23
На трассе «Кемполово-Выра-Шапки» в ДТП пострадали двое детей
11:14
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве соседки по «коммуналке»
11:10
В Калининском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руставели
11:06
Под Тосно пассажирский автобус «ПАЗ» вылетел в кювет. Один пассажир, двое в больнице
08:54
Посещаемость ТЦ в СПб снизилась
08:21
Куда хотят отправиться на Новый год?
01:28
Петербургский волейбольный «Зенит» снова проиграл «Зениту» казанскому, на этот раз – в матче Кубка России в четырёх партиях: у Бабкевича и Михайлова – по 16 очков
22:03
Сенсационным победителем «Мемориала Чигорина – 2024» стал юный петербуржец Кирилл Филиппов, набравший 7,5 очков, на пол-очка отстали десять шахматистов – Звягинцев, Афанасьев, Волков, Ремизов, Гоганов, Левин, Шубин, Пузыревский, Щукин и Тимерханов
21:10
Баскетбольный «Зенит» выиграл матч Единой Лиги ВТБ у краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» с разницей «+6»: по 15 очков набрали Мун и Фрейзер
01:45
Перед заключительным туром шахматного турнира «Мемориал Чигорина – 2024» в пятёрку лидеров, набравших по 6,5 очков из 8, входят и петербуржцы – гроссмейстер Алексей Гоганов и юный Кирилл Филиппов
00:09
14-й тур РПЛ: «Зенит» не без труда обыграл махачкалинское «Динамо» 2:1, «Локомотив» в концовке забил победный гол «Рубину», ЦСКА проиграл «Спартаку» в матче с тремя удалениями
23:39
«Салават Юлаев» победил СКА со счётом 4:2 в субботу 2 ноября: Евгений Кузнецов вместо набранных очков получил 14 минут штрафа
16:53
На трассе М-10 в районе посёлка Ульяновка перекроют одна полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» победил ставропольский «Виктор» и лидирует вместе с «Чеховскими медведям» по итогам первого круга Суперлиги – 2024/2025

Гандбольный «Зенит» победил ставропольский «Виктор» и лидирует вместе с «Чеховскими медведям» по итогам первого круга Суперлиги – 2024/2025

0
22
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
ЦСКА проиграл «Чеховским медведям» и занимает только третье место в чемпионате России.

Опытный Виктор Киреев (на фото) отличился в матче гандбольного «Зенита» и «Виктора» в очередном туре Суперлиги. Вратарь «сине-бело-голубых» сделал 14 сэйвов, а коллектив Дмитрия Торгованова одержал победу со счётом 27:20 (счёт первого тайма – 14:12). В составе ставропольской команды очень старался забросивший 8 мячей Виталий Мазуров, но интриги в этом матче практически не было. Выйдя вперёд до перерыва, петербуржцы только наращивали своё преимущество.

«Питерец.ру» заглянул в протокол: помимо показавшего 56% надёжности Киреева отличился в составе победителей Олег Луня, забивший 6 мячей. Не слишком удачный матч провели Дмитрий Киселёв (3 забитых мяча из 5 бросков) и Михаил Виноградов (2 из 8). Но и экс-зенитовец Павел Тураев игру просто провалил – 1 точный бросок из 8 попыток.

«Зенит» возглавляет таблицу Суперлиги вместе с «Чеховскими медведями» – обе эти команды набрали по 18 очков. Подмосковный клуб сумел обыграть ЦСКА со счётом 29:24 (у Кирилла Котова – 9 мячей). К тому же московским армейцам не поможет в этом сезоне разыгрывающий Артур Рудь: травма, полученная в матче с «Зенитом», вывела белоруса из строя на 8 месяцев.

Луня занимает третье место в списке бомбардиров Суперлиги (лидирует Юлиан Гирик из ЦСКА).


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-09-2024, 00:27
Уже 33 мяча забил в этом сезоне Суперлиги разыгрывающий гандбольного «Зенита» Олег Луня, у лидирующего Юлиана Гирика из ЦСКА – 37
14-10-2023, 23:10
Гандбольный «Зенит» после трёх побед подряд проиграл ЦСКА – 23:25, блеснули Рудь и Киселёв
12-10-2024, 00:13
Гандбольный «Зенит» уступил в Москве ЦСКА с разницей в 2 мяча в матче лидеров Суперлиги
24-10-2024, 02:05
Гандбольный «Зенит» выиграл матч-триллер у ставропольского «Виктора» в SEHA – Gazprom League со счётом 25:24, отлично сыграл Павел Тураев
9-09-2024, 01:41
Гандбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 36:29, Луня забил 11 мячей
16-09-2024, 19:54
Гандбольный «Зенит» уверенно победил астраханское «Динамо» – 33:25, Олег Луня забил 8 мячей

Происшествия на дорогах

0
238
Вчера, 11:23
На трассе «Кемполово-Выра-Шапки» в ДТП пострадали двое детей
0
127
Вчера, 11:06
Под Тосно пассажирский автобус «ПАЗ» вылетел в кювет. Один пассажир, двое в больнице
0
165
2-11-2024, 12:19
Под Шлиссельбургом иномарка насмерть сбила нетрезвого пешехода
0
159
2-11-2024, 09:31
В ДТП около деревни Сорочкино погибли два человека
Наверх