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Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» обыграл белорусский клуб «Мешков Брест» со счётом 24:21 в товарищеском матче

Гандбольный «Зенит» обыграл белорусский клуб «Мешков Брест» со счётом 24:21 в товарищеском матче

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.spbhandball.ru
Матч посвящён турниру «Кубок Белгазпромбанка».

«Питерец.ру» не забывает и про гандбольный «Зенит» (бывший «Университет-Нева»), который готовится к «Кубку Белгазпромбанка». Формат контрольного матча позволил расширить заявки обеих команд до 18–20 игроков. Дмитрий Торгованов доверил место в зенитовских воротах Игорю Черникову, и последний ударно начал встречу – всего один пропущенный мяч за первые пять минут. Но и голкипер соперника «сине-бело-голубых» – команды «Мешков Брест» – Денис Заболотин до поры до времени сдерживал атаки петербуржцев.

Первый тайм выиграл «Мешков Брест» (14:12), сделав заявку на итоговую победу. После перерыва борьба была равная, но «Зенит» бездарно провёл на площадке полторы минуты в формате «+2». Но сдаваться коллектив Торгованова не собирался: «Зениту» по ходу второго тайма удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Отлично сыграл ещё один вратарь – вышедший на замену Дмитрий Кузнецов (10 «сэйвов» из 15 бросков). В концовке «Зенит» прижал «Мешков Брест» и заслуженно победил, итоговый счёт – 24:21 в пользу дружины Торгованова. Всего лишь 7 пропущенных мячей после перерыва отлично характеризуют оборону «Зенита».

В субботу «Зенит» и «Мешков Брест» снова встретятся уже в рамках турнира «Кубок Белгазпромбанка».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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