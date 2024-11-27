Петербургский мини-футбольный «Кристалл» одержал две победы над «Сибиряком» – 7:5 и 5:2

Мини-футбольный клуб «Кристалл» порадовал своих поклонников, одержав две победы над «Сибиряком». Команда Сергея Покотыло вышла вперёд в первом матче после точного удара Никиты Анисимова. Но «Кристалл» сравнял счёт до перерыва усилиями Владислава Мерлушкина, а основные события развернулись во второй половине.

Центральной фигурой первого матча стал Лопес Дос Сантос Боливар, сделавший хет-трик да ещё и не реализовавший 10-метровый. Следующий подобный штрафной обернулся голом в новосибирские ворота, когда Александр Коробейников преуспел на добивании. «Питерец.ру» цитирует главного тренера «Кристалла» Климентия Сидорова:

«Но всё-таки давайте смотреть правде в глаза: Серёжа Боливар, наверное, помастеровитее некоторых ребят из «Сибиряка», поэтому он игру развернул. Я не люблю никого выделять, но сегодня, наверное, он заслуживает похвалы».





«Сибиряк» настроился на второй матч с петербуржцами и повёл 2:0 после реализованного Сергеем Фирсовым пенальти и автогола Данила Сальникова. После этого наступило время Павла Соколова, которому удался хет-трик. «Кристалл» выиграл эту встречу со счётом 5:2, по мячу в составе победителей забили Андрей Алькин и Максим Окулов.

Впереди у «Кристалла» – противостояние с «ИрАэро».



