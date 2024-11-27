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Питерец.ру » Спорт » Петербургский мини-футбольный «Кристалл» одержал две победы над «Сибиряком» – 7:5 и 5:2

Петербургский мини-футбольный «Кристалл» одержал две победы над «Сибиряком» – 7:5 и 5:2

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
В первом из двух матчей с новосибирским клубом хет-трик сделал кристалловец Боливар.

Мини-футбольный клуб «Кристалл» порадовал своих поклонников, одержав две победы над «Сибиряком». Команда Сергея Покотыло вышла вперёд в первом матче после точного удара Никиты Анисимова. Но «Кристалл» сравнял счёт до перерыва усилиями Владислава Мерлушкина, а основные события развернулись во второй половине.

Центральной фигурой первого матча стал Лопес Дос Сантос Боливар, сделавший хет-трик да ещё и не реализовавший 10-метровый. Следующий подобный штрафной обернулся голом в новосибирские ворота, когда Александр Коробейников преуспел на добивании. «Питерец.ру» цитирует главного тренера «Кристалла» Климентия Сидорова:

«Но всё-таки давайте смотреть правде в глаза: Серёжа Боливар, наверное, помастеровитее некоторых ребят из «Сибиряка», поэтому он игру развернул. Я не люблю никого выделять, но сегодня, наверное, он заслуживает похвалы».


«Сибиряк» настроился на второй матч с петербуржцами и повёл 2:0 после реализованного Сергеем Фирсовым пенальти и автогола Данила Сальникова. После этого наступило время Павла Соколова, которому удался хет-трик. «Кристалл» выиграл эту встречу со счётом 5:2, по мячу в составе победителей забили Андрей Алькин и Максим Окулов.

Впереди у «Кристалла» – противостояние с «ИрАэро».


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