Неудачный заполярный выезд петербургского «Кристалла» в мини-футбольной Суперлиге: два поражения от «Норильского никеля»

Пресс-служба петербургского мини-футбольного клуба «Кристалл» не ошиблась: Норильск оказал гостям суровый приём. А тот факт, что «Кристалл» удачнее играет с лидерами, чем с аутсайдерами Суперлиги, заметил и «Питерец.ру».

В первом матче «Кристаллу» удалось открыть счёт усилиями Дмитрия Соловьёва, но у хозяев нашлись свои веские возражения. Кудзиев сравнял счёт, а гол Кутузова позволил «Норильскому никелю» отправиться на перерыв в хорошем настроении. Павел Соколов сравнял счёт, но Шакиров с передачи Кудзиева сделал счёт 3:2 в пользу хозяев. Итоговые 4:2 зажёг на табло сделавший дубль Кутузов, и команды отправились настраиваться на вторую дуэль.

Родригиньо вывел «Норильский никель» вперёд во втором матче, но «Кристалл» сумел отквитать этот мяч. После этого наступило время Кудзиева, управы на которого «Кристалл» так и не нашёл. Итог – сокрушительные 1:9, а Кудзиев в этой встрече сделал хет-трик. Семь пропущенных голов во втором тайме этого норильского матча должны поскорее быть забыты игроками «Кристалла».

22 декабря в Санкт-Петербурге «Кристалл» сыграет с «Синарой» на «Нова Арене». Эта команда представляет меньшую опасность, чем клуб из Норильска. А в таблице Суперлиги уверенно лидирует «Ухта».