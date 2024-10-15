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Питерец.ру » Спорт » Петербургский мини-футбольный клуб «Кристалл» после 0:3 в первом матче с «Норильским никелем» сумел победить команду Сергея Скоровича со счётом 6:5

Петербургский мини-футбольный клуб «Кристалл» после 0:3 в первом матче с «Норильским никелем» сумел победить команду Сергея Скоровича со счётом 6:5

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Поведя три мяча во второй игре с норильчанами, кристалловцы вдруг начали пропускать.

С диаметрально противоположным итогом завершил «Кристалл» очередные два матча мини-футбольной Суперлиги («Питерец.ру» отмечает хорошую посещаемость обеих встреч с «Норильским никелем» в заполярном спорт-холле «Айка». Клуб из Норильска тренирует не нуждающийся в представлении Сергей Скорович, и сайт Суперлиги заметил: в первом матче «Норильский никель» одержал победу именно в стиле Скоровича – защита превалировала над атакой.

В первом матче с норильчанами «Кристаллу» вообще не удалось забить. Хозяева выиграли со счётом 3:0, отличились в составе «Норникеля» Алекс, Поваров и Крутый. По горячим следам главный тренер «Кристалла» Сидоров проницательно предположил, что рано или поздно его парней «прорвёт», добавив, что Мерлушкин, Дробыш, Курманов и Сальников «должны забивать в каждом матче».

Во второй встрече этих же команд в нужный момент «прорвало» Мерлушкина: этому предшествовали 3:0 в пользу «Кристалла», которые превратились в 4:3 уже в пользу норильчан. Начало камбэку «Норникеля» положил Саносян, затем ещё и кристалловский вратарь Поддубный соорудил автогол. И здесь очень вовремя сподобился на дубль Мерлушкин, второй гол которого установил итоговые 6:5 в пользу петербуржцев. Ещё один дубль – у Окулова.

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