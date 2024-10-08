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Питерец.ру » Спорт » Петербургский мини-футбольный «Кристалл» не сумел пройти дальше в Кубке России после обидной ничьей с «ИрАэро», когда гол Боливара почти принёс столь нужную победу

Петербургский мини-футбольный «Кристалл» не сумел пройти дальше в Кубке России после обидной ничьей с «ИрАэро», когда гол Боливара почти принёс столь нужную победу

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22
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-kristall.ru
Уже при ничейном счёте в решающем матче подгруппы с «ИрАэро» «Кристалл» забил снова, но гол не был засчитан.

«Питерец.ру» подводит итоги этапа Кубка России по мини-футболу, состоявшемуся в городе на Неве в начале октября. Петербургский «Кристалл» не выполнил главную задачу, поскольку после ничьей в 3-м туре группового этапа с «ИрАэро» не прошёл дальше.

А начиналось всё хорошо: команда Климентия Сидорова сумела обыграть нижегородское «Торпедо» со счётом 5:3, при этом Павел Соколов позволил себе ударить с пенальти едва ли не в потолок. «Кристалл» выходил вперёд – «Торпедо» догоняло: гол Винисиуса в кристалловские ворота получился по-бразильски издевательским. Свой второй пенальти в этом матче Соколов забил, а итоговый счёт установил гол вратаря Поддубного вместе с сиреной.

О встрече с «КПРФ» поклонникам «Кристалла» лучше поскорее забыть: мини-футбольные «коммунисты» разгромили петербуржцев со счётом 7:1, особенно покуражился Ниязов. Судьба «Кристалла» решалась в поединке с «ИрАэро»: петербургской команде нужна была только победа. Важность матча могла сыграть с игроками «Кристалла» злую шутку: соперник повёл со счётом 3:0. Ценой неимоверных усилий «Кристалл» сравнял счёт и вышел вперёд после классного удара Боливара. Но «ИрАэро» нашло возможность отыграться, а пятый гол «Кристалла» справедливо не был засчитан.

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