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Питерец.ру » Спорт » Петербургский мини-футбольный клуб «Кристалл» начал сезон – 2024/2025 с фантастических 7:1 в гостевом матче с «Ухтой», но во втором матче проиграл тому же сопернику 1:4

Петербургский мини-футбольный клуб «Кристалл» начал сезон – 2024/2025 с фантастических 7:1 в гостевом матче с «Ухтой», но во втором матче проиграл тому же сопернику 1:4

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
7:1 в первой встрече «Кристалла» и «Ухты» стали настоящей сенсацией.

Давно «Питерец.ру» не обращал внимания на мини-футбол, а повод есть: «Кристалл» из города на Неве стартовал в новом сезоне с оглушительной победы 7:1 над таким серьёзным соперником, как «Ухта». Любопытное заявление сделал президент петербургского клуба Олег Баринов:

«Этим летом мы провели большую кампанию на трансферном рынке. К нам присоединились опытные футболисты, поигравшие в лучших клубах России. Мы очень надеемся на их помощь в этом сезоне. Задача в этом году перед МФК «Кристалл», на мой взгляд, не такая сложная – выход в плей-офф. А там хочется поучаствовать в распределении борьбы за медали».

Первый же матч подтвердил обоснованность «кристальных» амбиций, а авторами голов в ворота ухтинцев стали сделавший хет-трик Окулов, автор дубля Соколов и отличившиеся по разу Мерлушкин и Поддубный. После этой игры главный тренер «Кристалла» Климентий Сидоров сказал, что снимает перед своей командой шляпу.

Развить успех во второй игре не получилось – победа «Ухты» со счётом 4:1. При этом счёт очень быстро открыл петербуржец Боливар, после чего зрители могли подумать, что кошмар первого матча продолжится. Но бразильцу Парадински удался хет-трик, ещё один мяч забил Перевалов – так состоялся реванш «Ухты».



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