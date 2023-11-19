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Питерец.ру » Спорт » Петербургский «Кристалл» смог набрать 4 очка в двух матчах с мини-футбольным клубом «КПРФ»

Петербургский «Кристалл» смог набрать 4 очка в двух матчах с мини-футбольным клубом «КПРФ»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-kristall.ru
Хет-трик Павла Соколова стал самым ярким событием этой двухраундовой дуэли.

«Питерец.ру» не писал про петербургский мини-футбол со времен «Политеха», но фантастического накала матчи «Кристалла» с действующим чемпионом страны – командой «КПРФ». Бренд мини-футбольных коммунистов хорошо известен: президентом этого клуба является Иван Мельников-младший, генеральным директором является Аркадий Белый – чемпион Европы 1999 года.

В первом матче с «коммунистами» «Кристалл» сумел добиться сенсационной победы. А ведь по ходу встречи петербуржцы проигрывали именитым гостям со счётом 1:3. Не стал нокаутирующим тот момент, когда гости дважды поразили ворота Ивана Поддубного с промежутком в 15 секунд – отличились в составе «КПРФ» Матеуш Майя и Янар Асадов. А всего лишь за пять минут до истечения игрового времени «Кристалл» проигрывал чемпиону со счётом 1:3 после того, как обменялись голами Павел Соколов и Сергей Орлов.

Но случилось мини-футбольное чудо: сначала Дмитрий Дробыш пушечным ударом сократил отставание в счёте, затем ещё дважды забил Соколов – 4:3 в пользу «Кристалла». Так 90-й номер «Кристалла» Соколов блеснул в игре с бывшим клубом.

Во втором матче основное время завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти повезло «коммунистам». 4 очка в двух матчах с чемпионом – успех!

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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