Петербургский мини-футбольный «Кристалл» после победы по пенальти над «Новой генерацией» проиграл тому же сопернику со счётом 2:4

«Питерец.ру» не забывает о мини-футбольном «Кристалле»: команда Климентия Сидорова провела очередные два матча Суперлиги. Очередным соперником кристалловцев стал клуб «Новая генерация». В первой игре в УСК «Орбита» «Кристалл» оказался в роли догоняющего после точного удара Романа Иванина. Ответный мяч забил Лопес Дос Сантос Боливар, после чего «Новая генерация» ещё дважды выходила вперёд: сначала Иванин сделал дубль, но Павел Соколов реализовал пенальти – 2:2. Затем забил Даниил Новик, но «Кристаллу» помог 10-метровый, который реализовал Максим Окулов.

Пенальти кристалловцы пробили заметно лучше оппонентов: забили Окулов, Боливар, Андрей Алькин и Данил Сальников. После игры старший тренер «Кристалла» Антон Палей заметил, что петербургская команда уже начала борьбу за плей-офф.

Разжиться очками в этой борьбе в повторной игре с «Новой генерацией» кристалловцам не удалось. Вновь быстро забил Иванин, после чего проворные Окулов и Александр Коробейников вывели «Кристалл» вперёд. Но после этого забивала только «Новая генерация»: Иван Суворов сотворил дубль, а итоговый счёт 4:2 установил точный удар Матвея Иванова. В концовке «Кристалл» получил право на пенальти, но Соколов проиграл дуэль вратарю.