Мини-футбольный клуб «Кристалл» сыграл вничью в Тюмени: хорошо, что снова не 3:8

Не так часто «Питерец.ру» освещает успехи и неудачи мини-футбольного «Кристалла» в российской Суперлиге, но выезд в Тюмень получился примечательным. Первая игра завершилась с не самым приятным для петербургского коллектива счётом 3:8, хотя в первом тайме была ничья. Гавтадзе открыл счёт, но Андрей Алькин сравнял, после чего обменялись голами Владимиров и новобранец «Кристалла» Владислав Мерлушкин.

А вот во втором тайме злым гением в составе хозяев стал для «Кристалла» Артём Антошкин, сотворивший хет-трик. Гол Дмитрия Соловьёва на 33-й минуте возродил было интригу («Кристалл» после этого стал проигрывать 3:5), но Упалев, тот же Антошкин, Субботин и Батырев просто растоптали кристалловскую оборону.

Тем отраднее для команды Климентия Сидорова итог второй игры в Тюмени, в которой «Кристалл» всерьёз рассчитывал на победу. Дубль Максима Окулова позволил петербуржцам повести со счётом 3:1, а «гол в раздевалку» от Мерлушкина завершил первый тайм – 4:2 в пользу «Кристалла». Но Герейханов и Неведров забили после перерыва и принесли тюменцам упорную ничью. Главный тренер «Кристалла» Сидоров, подводя итоги ничейного матча, посетовал на не самую лучшую реализацию моментов.

После 30 матчей «Кристалл» набрал 23 очка.











