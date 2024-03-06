В Петербурге сформирована сборная по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей (старший возраст), которые представят наш город на первенстве России (Казань, 1 - 5 апреля).

Состав участников определился по результатам первенства Северной столицы среди юниоров. Соревнования прошли на льду СШОР «Академия фигурного катания на коньках», на Туполевской улице.

Турнир танцевальных дуэтов выиграли Елизавета Хорт и Гордей Читипаховян. По результатам двух танцев фигуристы заработали 149,81 баллов. Вторыми стали Александра Шабалина и Иван Галаев (138,32). Замкнули тройку призёров Олеся Бразевич и Игорь Зубцов (134.15).

В состязании спортивных пар после короткой программы лидерство захватили Алиса Блинникова и Алексей Карпов, в произвольной программе ребятам также не было равных. В итоге ученики Людмилы и Василия Великова с суммой 174.58 одержали уверенную победу. Второе место заняли София Хисамутдинова и Лев Цеханович (154.40). Бронзовые медалисты – София Диана Касинс и Александр Брегей (154.20).

Соревнования девушек выиграла Валерия Шарапова с общей суммой 207.08 баллов. Серебряную награду завоевала Агата Петрова (204.92), третьей стала Надежда Понтелеенко (203.36).

Лучшим среди юниоров стал Роман Хамзин, в сумме за короткую и произвольную программы фигурист получил 260.28 баллов. Второй результат – в активе Николая Угожаева (258.90), бронзовая медаль – у Ильи Строганова (239.29).