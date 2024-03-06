ента новостей

16:34
В Петербурге сформирована сборная по фигурному катанию на коньках
15:32
В СПбГУ обсудили влияние искусственного интеллекта на геополитику
15:01
В Ленобласти введен в эксплуатацию Волховский химический комплекс компании ФосАгро
14:47
В Петербурге стартовала регистрация площадок для «Диктанта Победы — 2024»
13:09
В Ленобласти поймали рецидивиста похитевшего деньги, забытые пенсионером в банкомате
12:37
В Ленобласти женщина на «УАЗ Патриот» вылетела в кювет и врезался в дерево. Водитель погибла, пассажирка в больнице
12:15
В Петербурге задержали подростока-курьера мошенников
10:00
В Петербурге будут собирать одежду
09:19
В Ленобласти задержали подозреваемых в двойном убийстве в подвале дома во Всеволожске
09:13
Инвалиды смогут бесплатно парковаться
23:35
Василий Глотов вновь стал автором победной шайбы СКА: крупная победа в Нижнем Новгороде – 5:2
19:03
В Ленобласти сотрудники ДПС с погоней задержали правонарушителя
18:51
Музыка Пола Маккартни прозвучит в Петербургской филармонии
16:10
На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения
15:10
Выставка «Женщина-весна»
15:08
Фестиваль «Гений места» на родине Римского-Корсакова в Тихвине
14:54
Блокировка рекламы VPN-сервисов началась
14:46
Выставка художника Никиты Кульнева «Лимб»
14:44
Выставка «Улица — наша палитра»
13:18
В Парголово иномарка сбила 13-летнего подростка
12:46
В Петербурге задержал домушника-рецидивиста за квартирную кражу в Выборге
12:40
В Красносельском районе поймали подозреваемого в мошенничестве
12:32
В Московском районе задержали ночного стрелка из сигнального пистолета
12:26
В Красносельском районе женщина пырнула ножом своего мужа
12:14
На севере Петербурга поймали курьера телефонных мошенников
11:19
В ДТП на "Сортавале" пострадал 16-летний подросток
09:59
Во Всеволожске в подвале дома обнаружили тела мужчины и женщины
08:50
Многодетных семей стало больше
08:28
Биткоин приблизился к очередному максимуму
01:53
Важная и уверенная победа волейбольной «Ленинградки»: команда «Динамо-Ак Барс» повержена в трёх сетах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге сформирована сборная по фигурному катанию на коньках

В Петербурге сформирована сборная по фигурному катанию на коньках

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
kfis.gov.spb.ru
В Петербурге сформирована сборная по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей (старший возраст)

В Петербурге сформирована сборная по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей (старший возраст), которые представят наш город на первенстве России (Казань, 1 - 5 апреля).

Состав участников определился по результатам первенства Северной столицы среди юниоров. Соревнования прошли на льду СШОР «Академия фигурного катания на коньках»,  на Туполевской улице.  

Турнир танцевальных дуэтов выиграли Елизавета Хорт и Гордей Читипаховян. По результатам двух танцев фигуристы заработали 149,81 баллов. Вторыми стали Александра Шабалина и Иван Галаев (138,32). Замкнули тройку призёров Олеся Бразевич и Игорь Зубцов (134.15). 

В состязании спортивных пар после короткой программы лидерство захватили Алиса Блинникова и Алексей Карпов, в произвольной программе ребятам также не было равных. В итоге ученики Людмилы и Василия Великова с суммой 174.58 одержали уверенную победу. Второе место заняли София Хисамутдинова и Лев Цеханович (154.40). Бронзовые медалисты – София Диана Касинс и Александр Брегей (154.20).  

Соревнования девушек выиграла Валерия Шарапова с общей суммой 207.08 баллов. Серебряную награду завоевала Агата Петрова (204.92), третьей стала Надежда Понтелеенко (203.36).

Лучшим среди юниоров стал Роман Хамзин, в сумме за короткую и произвольную программы фигурист получил 260.28 баллов. Второй результат – в активе Николая Угожаева (258.90), бронзовая медаль – у Ильи Строганова (239.29).

Источник: Комитет по спорту
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-10-2023, 15:08
Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября
1-10-2012, 14:19
Открылась новая школа по фигурному катанию для людей с ограниченными возможностями
22-12-2017, 21:09
Коляда выиграл чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
6-02-2020, 16:34
Ледовое шоу посвященное старту проекта «Последний герой. Зрители против звёзд»
26-03-2015, 14:57
Туктамышева выиграла короткую программу на ЧМ в Шанхае
20-01-2018, 23:48
Загитова обошла Медведеву на чемпионате Европы по фигурному катанию

Происшествия на дорогах

0
166
Сегодня, 12:37
В Ленобласти женщина на «УАЗ Патриот» вылетела в кювет и врезался в дерево. Водитель погибла, пассажирка в больнице
0
118
Вчера, 13:18
В Парголово иномарка сбила 13-летнего подростка
0
109
Вчера, 11:19
В ДТП на "Сортавале" пострадал 16-летний подросток
0
193
4-03-2024, 12:17
В Невском районе фура насмерть сбила курьера на велосипеде
Наверх