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Питерец.ру » Спорт » Петербургская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов уверенно выиграли красноярский этап Гран-При России по фигурному катанию, Ясмина Кадырова и Илья Миронов стали третьими

Петербургская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов уверенно выиграли красноярский этап Гран-При России по фигурному катанию, Ясмина Кадырова и Илья Миронов стали третьими

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Дебютанты Кадырова и Миронов в упорной борьбе опередили ещё одну петербургскую пару.

Сразу четыре пары представляли Санкт-Петербург на завершившемся в Красноярске этапе Гран-При по фигурному катанию. Поэтому «Питерец.ру» решил уделить итогам соревнований в парном катании отдельную новость. Вряд ли кто-либо сомневался в победе дуэта в составе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, их итоговая оценка – 227,89 баллов. Мишина и Галлямов представляют спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной, а тренирует эту пару Артур Минчук. Любители фигурного катания уже предвкушают дуэль сильнейших российских пар на следующем этапе, когда Мишиной и Галлямову будут противостоять Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Второе место с отставанием от победителей на 34 балла заняла московская пара из «Хрустального» Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а вот за бронзу «Красноярья» развернулась упорная борьба между двумя петербургскими дуэтами. В итоге пара из СК ФК Москвиной Ясмина Кадырова и Илья Миронов менее чем на полтора балла обошла представителей СШОР «Академия фигурного катания» Алису Блинникову и Алексея Карпова. Получить от судей оценки выше Блинниковой и Карпову помешали недочёты в прыжковых элементах.

Ставшие пятыми Дарья Андреева и Александр Акимов – тоже из Петербурга.


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