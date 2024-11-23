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Питерец.ру » Спорт » Василиса Кагановская и Максим Некрасов опередили Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина в ритм-танце на этапе Гран-При России в Санкт-Петербурге, Екатерина Миронова и Евгений Устенко – на третьем месте

Василиса Кагановская и Максим Некрасов опередили Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина в ритм-танце на этапе Гран-При России в Санкт-Петербурге, Екатерина Миронова и Евгений Устенко – на третьем месте

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Кагановская и Некрасов получили от суде 82,28 балла, Худаейбердиева и Базин – 81,83.

Спортивные СМИ уже назвали победу Василисы Кагановской и Максима Некрасова в ритм-танце на петербургском этапе Гран-При сенсацией. «Питерец.ру» ранее сообщал о мытарствах родившейся в городе на Неве Кагановской, которой пришлось искать нового партнёра после странной инициативы Валерия Ангелопола, заговорившего о неком «контракте». Анжелика Крылова сразу встала на сторону Кагановской, и вот – результат: «Вася» в паре с Максимом Некрасовым сумела обойти столь сильных соперников, как Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фавориты выступали под музыку из голливудской комедии и удостоились от судейской бригады высоких оценок: Худайбердиева и Базин получили 81,83 балла.

Кагановская и Некрасов (на фото) завершали выступления танцоров. Их номер исполнялся под рок-н-ролл, и улыбчивая Кагановская сумела продемонстрировать весь свой артистизм. Несмотря на ошибки в отдельных элементах, Кагановская и Некрасов опередили Худайбердиеву и Базина на 0,45 балла, что сразу же вызвало жаркие споры среди поклонников обеих пар.

Третье место с результатом 80,83 балла занимает петербургская пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко, опередившие набравших 79,39 балла москвичей Софью Леонтьеву и Даниила Горелкина.


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