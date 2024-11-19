Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх партиях обыграл нижегородский АСК, но лёгкой эту победу не назовёшь

Дела петербургского волейбольного «Зенита» в Суперлиге в сезоне – 2024/2025 пока идут не лучшим образом: слишком много поражений. Но нижегородская команда АСК является аутсайдером чемпионата, поэтому зенитовская торсида вправе была ожидать от «сине-бело-голубых» лёгкой победы.

Счёт по партиям красноречив – петербуржцы выиграли 3–0. Однако в первом и втором сетах итоговый разрыв составил всего 4 очка, а в третьем – и вовсе 2. Перед поединком с АСК команда Владимира Алекно испытала очередное разочарование от встречи с лидером отечественного клубного волейбола – казанским «Зенитом»: ответный кубковый матч был проигран в четырёх партиях.

«Питерец.ру» заметил, что с первых минут появился в составе «Зенита» связующий Игорь Тисевич, которому очень нужна игровая практика после серьёзной травмы. В неожиданном аспекте отличился Марлон Янт: кубинец принимал лучше самого Жени Гребенникова – признанного мастера приёма. Хорошо играл Янт и в атаке, где ему помогали конечно же Владислав Бабкевич и Станислав Динейкин.

Именно Бабкевич и Янт забили два финальных мяча, и «Зенит» победил аутсайдера Суперлиги, что должно благотворно сказаться на психологическом состоянии команды. Впереди – матс с московским «Динамо».