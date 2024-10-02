Волейбольный «Зенит» на тай-брейке проиграл «Белогорью» Александра Волкова в 6-м туре Суперлиги: не помогли и 30 очков Владислава Бабкевича

Вчерашний матч между петербургским «Зенитом» и «Белогорьем» в очередном туре волейбольной Суперлиги стал самым зрелищным и интригующим для коллектива Владимира Алекно. «Питерец.ру» знал о тренерской дуэли Алекно с Александром Волковым, ставшем Олимпийским чемпионом Лондона именно под руководством нынешнего главного тренера «сине-бело-голубых». Итогом противостояния опыта и молодости стала победа Волкова – тренера нового поколения.

Смотревшие трансляцию игры не прогадали: выигранный петербуржцами стартовый сет стал только началом захватывающей борьбы, растянувшейся на максимально возможные пять партий. Во втором сете «Белогорье» вело 20:16, но отличная игра на блоке Дениса Черейского (Иван Яковлев эту встречу пропускал из-за повреждения) помогла хозяевам догнать соперника – пошла игра «на балансе». Дошло дело до просмотров спорных моментов и ошибок лидеров, в итоге больше повезло «Белогорью», взявшему эту партию со счётом 31:29.

Получивший психологический нокдаун «Зенит» отдал гостям и третью партию (21:25), но удачная игра Егора Клюки и Владислава Бабкевича помогла «Зениту» добиться тай-брейка. Здесь блеснул Павел Тетюхин, а «Зениту» не помог и эйс Бабкевича, набравшего за весь матч 30 очков.



