Петербургский волейбольный «Зенит» одержал четвёртую победу подряд в Суперлиге, на этот раз – над «Енисеем» в трёх партиях

«Питерец.ру» устал переживать за волейбольный «Зенит», для которого сезон – 2023/2024 складывается мягко говоря сложно. Но на финише регулярного сезона петербургский клуб вдруг прибавил, выдав четырёхматчевую победную серию перед заключительным 30-м туром. Нижегородский АСК был обыгран в трёх сетах, с кемеровским «Кузбассом» и уфимским «Уралом» пришлось мучиться до тай-брейка, но столь нужные в том числе и в психологическом плане победы «сине-бело-голубые» в 27-м и 28-м турах добыли.

И вот – очередной соперник, которым стал красноярский «Енисей». Взглянув на статистику личных встреч «Енисея» и петербургского «Зенита» (приходится постоянно подчёркивать территориальную принадлежность, так как в Суперлиге есть ещё и «Зенит» казанский), то снановилось понятно – шансов у красноярцев мало. Так и получилось: «Зенит» выиграл 3–0, хотя пресс-служба петербуржцев назвала победу в Красноярске «очень непростой».

Первый сет гости выиграли со счётом 25:21, здесь помогла отличная реализация атаки (выше 70%). Во второй партии солировал Владислав Бабкевич (на фото), который и завершил борьбу эйсом, счёт – 30:28. Проигрывая 0–2, «Енисей» не собирался сдаваться, и третья партия продолжалась до счёта 28:26 в пользу «Зенита».



