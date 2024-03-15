ента новостей

01:41
Петербургский волейбольный «Зенит» одержал четвёртую победу подряд в Суперлиге, на этот раз – над «Енисеем» в трёх партиях
01:18
В претендентских турнирах по шахматам, которые состоятся в Канаде, примут участие трое россиян – Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно
17:48
В Ленобласти в ДТП погибла 68-летняя пассажирка «Киа Спектра»
12:44
В Токсово пьяное застолье закончилось стрельбой
12:36
В Ленобласти задержали пенсионерку-рецидивистку, обманушую 86-летнюю женщину из Пушкина
12:27
В Ленобласти задержали подозреваемую в обмане пенсионерки из Ломоносова
12:20
В Петербурге задержали верхолаза, ограбившего бывшую подругу
11:13
В Петербурге задержали 16-летнего юношу, который осуществлял техподдержку мошеннического call-центра
09:44
В центре Петербурга трое злоумышленников выбивали деньги из ливийца
09:05
Возможны ли переговоры по Украине?
08:35
Власти хотят бюджет в 2 триллиона
02:10
После поражения в 22-м туре ФНЛ от махачкалинского «Динамо» «Ленинградец» готовится к матчу с «Енисеем»
01:36
Футбольный «Зенит» победил «Динамо» со счётом 2:0 и вышел в полуфинал Кубка России
21:58
ВХЛ: после поражение в овертайме в первом матче серии «СКА-Нева» крупно проиграла тульскому АКМ и вторую игру, счёт – 2:6
16:26
В Ленобласти пройдут народные гуляния «Демидовская масленица»
14:08
Спортсмены из Петербурга стали призерами первенства России по синхронному плаванию
14:01
Стали извести даты проведения XIII Турнира им. В.А. Соловьева в 2024 году
13:58
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, откуда изъяли около 19 кг наркотических веществ
12:18
В Красном Селе задержали двоих на «Жигулях» с крупной партией "синтетики"
12:11
В Ленобласти задержали пьяного водителя «БМВ-318», который травмировал полицейского
11:51
Какие машины приобретают чаще всего?
11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
11:44
На Васильевском острове поймали 38-летнюю "закладчицу"
11:38
В Петербурге задержали женщину-таксиста, обманувшую пенсионерку
11:10
Определили «индекс блина»
09:36
В Ленобласти «УАЗ» провалился под лед Сяберского озера
18:45
Российская премьера «Последней цены» состоится на «Духе огня»
15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
11:32
В Петербурге поймали троих грабителей, напавших на продмаг на проспекте Науки
10:40
В Петроградском районе мошенники списали со счета пенсионерки более 470 тысяч рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургский волейбольный «Зенит» одержал четвёртую победу подряд в Суперлиге, на этот раз – над «Енисеем» в трёх партиях

Петербургский волейбольный «Зенит» одержал четвёртую победу подряд в Суперлиге, на этот раз – над «Енисеем» в трёх партиях

0
10
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Ранее были повержены АСК, «Кузбасс» и «Урал».

«Питерец.ру» устал переживать за волейбольный «Зенит», для которого сезон – 2023/2024 складывается мягко говоря сложно. Но на финише регулярного сезона петербургский клуб вдруг прибавил, выдав четырёхматчевую победную серию перед заключительным 30-м туром. Нижегородский АСК был обыгран в трёх сетах, с кемеровским «Кузбассом» и уфимским «Уралом» пришлось мучиться до тай-брейка, но столь нужные в том числе и в психологическом плане победы «сине-бело-голубые» в 27-м и 28-м турах добыли.

И вот – очередной соперник, которым стал красноярский «Енисей». Взглянув на статистику личных встреч «Енисея» и петербургского «Зенита» (приходится постоянно подчёркивать территориальную принадлежность, так как в Суперлиге есть ещё и «Зенит» казанский), то снановилось понятно – шансов у красноярцев мало. Так и получилось: «Зенит» выиграл 3–0, хотя пресс-служба петербуржцев назвала победу в Красноярске «очень непростой».

Первый сет гости выиграли со счётом 25:21, здесь помогла отличная реализация атаки (выше 70%). Во второй партии солировал Владислав Бабкевич (на фото), который и завершил борьбу эйсом, счёт – 30:28. Проигрывая 0–2, «Енисей» не собирался сдаваться, и третья партия продолжалась до счёта 28:26 в пользу «Зенита».


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-04-2021, 00:38
Волейбольный «Зенит» стал серебряным призёром Суперлиги, а победило снова московское «Динамо»
24-02-2022, 18:51
Волейбольный «Зенит» в который раз подряд проиграл московскому «Динамо»
19-01-2024, 23:15
Петербургский волейбольный «Зенит» в четырёх партиях победил «Югру-Самотлор» в 17-м туре Суперлиги
22-10-2023, 17:36
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга легко победил клуб НОВА из Новокуйбышевска: отличился Полетаев
30-01-2018, 00:18
Шкулявичус не спас: волейбольный «Зенит» снова побеждает
23-01-2024, 00:25
Волейбольный «Зенит» всего в трёх сетах победил клуб НОВА: Иван Яковлев набрал 15 очков

Происшествия на дорогах

0
131
Вчера, 17:48
В Ленобласти в ДТП погибла 68-летняя пассажирка «Киа Спектра»
0
135
13-03-2024, 11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
0
283
12-03-2024, 15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
0
250
11-03-2024, 12:40
На Крестовском проспекте в ДТП погиб велосипедист
Наверх