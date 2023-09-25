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Питерец.ру » Спорт » Петербургский «Зенит» на волейбольном «Кубке Столетия» после 0–3 от одноклубников из Казани уверенно обыграл нижегородский АСК с тем же счетом 3–0

Петербургский «Зенит» на волейбольном «Кубке Столетия» после 0–3 от одноклубников из Казани уверенно обыграл нижегородский АСК с тем же счетом 3–0

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Выиграв 4 матча из 6, команда Виктора Сидельникова заняла второе место в своей группе.

«Питерец.ру» двояко оценивает выступление волейбольного «Зенита» на предварительном этапе «Кубка Столетия». С одной стороны, «сине-бело-голубые» выполнили главную задачу и смогли пробиться в «Финал четырёх» этого уникального для отечественного волейбола турнире. С другой – не удалось взять ни одного сета в матчах с «Зенитом-Казанью», что наводит на некоторые мысли о медальных шансах клуба из города на Неве в чемпионате России – 2023/2024.

Во втором поражении на «Кубке Столетия» в матче с казанским «Зенитом» самое досадное – даже не общий счёт по партиям 0–3, а 10:25 в третьем сете. Не может команда уровня петербургского «Зенита» просто взять и отдать партию с разницей в 15 очков кому бы то ни было. А ведь в этой игре главный тренер «Зенита» Виктор Сидельников бросил в бой Ивана Яковлева и Фёдора Воронкова – не помогло: действующий чемпион буквально оказался сильнее во всём.

Отыгрались петербуржцы на нижегородском АСК – явном аутсайдере турнира (0 побед и 6 поражений). «Зенит» обыграл нижегородцев в трёх партиях, при этом в третьем сете борьба затянулась до счёта 29:27. Победив в четырёх матчах из шести, «Зенит» занял в группе второе место вслед за казанцами и вышел в «Финал четырёх».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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