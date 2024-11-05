«Динамо-ЛО» сумело обыграть сильное московское «Динамо» на тай-брейке в матче Кубка России по волейболу

Победа над грозным московским «Динамо» и для «Зенита» из Санкт-Петербурга является праздником, а для более скромного «Динамо-ЛО» успех в первом матче Кубка России тянет на лучший матч осени. Сосновоборцы вырвались вперёд в дебюте стартового сета (4:1), но Максим Сапожков помог москвичам взять первую партию – 19:25.

Во второй партии гости совершили слишком много ошибок, и «Динамо-ЛО» удалось сравнять счёт в матче, взяв сет со счётом 25:22. В начале третьего сета вперёд вырвалась команда Константина Брянского, но сосновоборцы сумели догнать соперника и выиграть концовку партии – 25:23 и 2–1 по сетам в пользу «Динамо-ЛО». Фаворит не был бы фаворитом, если бы не прибавил в нужный момент: Сапожков блеснул на подаче, и столичные динамовцы выиграли четвёртый сет со счётом 25:19.

«Питерец.ру» отмечает, что «Динамо-ЛО» пришлось отыгрываться и по ходу тай-брейка: счёт был 1:3, 2:5 и 10:12. Но когда до победы нужно было набрать всего несколько очков, игра у московской команды разладилась, чем и воспользовались динамовцы из Ленобласти – 15:12 и тяжёлая победа со счётом 3–2. Впереди у обеих команд – ещё ответный кубковый матч 11 ноября, который пройдёт в Москве.

А 6 ноября «Динамо-ЛО» сыграет с «Белогорьем» в Суперлиге.



