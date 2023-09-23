Волейбольный «Зенит» обыграл «Белогорье» в розыгрыше «Кубка Столетия» со счётом 3–1, впереди – дерби с казанцами и матч с АСК

«Питерец.ру» напоминает, как сыграл «Зенит» до приезда в Казань на этап «Кубка Столетия», посвящённого вековому юбилею отечественного волейбола. Команда Виктора Сидельникова уже провела в этом турнире три матча: начав с победы над «Белогорьем» (3–1), «сине-бело-голубые» уступили действующему чемпиону из Казани (0–3) и расправились с АСК (3–0). При таком раскладе повторный матч с белгородцами носил характер решающего для определения выходящей из группы вслед за казанским «Зенитом» команды.

И петербуржцы снова победили «Белогорье» в четырёх партиях, итоговый счёт 3–1 (20:25, 25:21, 25:17, 25:19). Самым результативным по итогам встречи с «Белогорьем» стал у «Зенита» Иван Яковлев: центральный блокирующий набрал 18 очков. Статистики уже подсчитали, что переваливший рубеж в 1500 очков за петербургский «Зенит» Яковлев совсем скоро должен догнать и перегнать самого Георга Грозера и выйти на второе место по результативности в истории клуба из Северной столицы.

По мнению клубной пресс-службы, решающим моментом стала замена связующего: вместо Дмитрия Ковалёва на площадку вышел Игорь Кобзарь, и «Белогорье» не смогло перестроиться должным образом.

Хорошо сыграл и доигровщик-ветеран «Зенита» Андрей Титич.