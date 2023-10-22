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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга легко победил клуб НОВА из Новокуйбышевска: отличился Полетаев

Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга легко победил клуб НОВА из Новокуйбышевска: отличился Полетаев

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Петербургский «Зенит» входит в число пяти команд, одержавших по две победы.

Предыстория личных встреч команды НОВА из Новокуйбышевска и петербургского волейбольного «Зенита» говорила сама за себя: с октября 2017 года побеждают только «сине-бело-голубые». «Питерец.ру» напоминает детали той встречи, закончившейся поражением «Зенита» в трёх сетах: за новокуйбышевский клуб тогда играли нынешние зенитовцы Фёдор Воронков и Андрей Ананьев, а тренировал ту команды Константин Брянский (в дальнейшем взявший за правило побеждать «Зенит» уже как тренер столичных динамовцев).

Лишь в начале первых двух партий НОВА смогла ненадолго вырваться вперёд. Но «Зенит» без особого напряжения довёл игру до победы со счётом 3–0 (25:20, 25:22, 25:16). Самым результативным игроком этой встречи в составе победителей стал Виктор Полетаев – 14 очков. Клубная пресс-служба отметила, что времени в игре Полетаев провёл не так много – и тем ценнее его результативность. Главный тренер «Зенита» Виктор Сидельников после игры признался, что намечал один план игры, но первые две партии получились «муторными».

Выиграв оба стартовых матча, «Зенит» входит в пятёрку лидеров Суперлиги вместе с московским «Динамо», «Локомотивом», «Кузбассом» и «Динамо-ЛО». 8 ноября состоится принципиальный матч двух «Зенитов» в Казани.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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