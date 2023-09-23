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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» завершило новосибирский этап волейбольного «Кубка Столетия» поражением от новоуренгойского «Факела» со счётом 1–3

«Динамо-ЛО» завершило новосибирский этап волейбольного «Кубка Столетия» поражением от новоуренгойского «Факела» со счётом 1–3

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Не без невезения сосновоборцы таким образом проиграли 5 матчей из 6.  

«Питерец.ру» предполагает, что группа, в которую попало «Динамо-ЛО», оказалась слишком сильной для команды Александра Климкина. Если бы динамовцам удалось «зацепить» пятисетовый матч с тем же «Факелом» на первом этапе (2–3), то можно было бы побороться с тем же новосибирским «Локомотивом» за продолжение борьбы за «Кубок Столетия». К тому же сосновоборцы сумели обыграть тот же «Локомотив» в гостях.

В матче 6-го тура предварительного этапа с «Факелом» из Нового Уренгоя «Динамо-ЛО» сумело выиграть очень упорную первую партию, счёт в которой был 28:26. Соломинкой, которая переломила хребет верблюду в стартовом сете, стала удачная подача Константина Тюшкевича, хотя достойно сыграли и Денис Шенкель с Сергеем Пирайненом.

А вот во втором сете динамовцам не повезло: при равной игре совсем немного не хватило, чтобы снова догнать и перегнать «Факел». Очень старался на подаче Назар Литвиненко, но соперник выиграл эту партию (25:23) и получил игровую инициативу. В следующем сете у динамовцев возникли сложности на приёме подачи Морозова, итог третьей партии – 25:19 в пользу «Факела». В четвёртом сете Климкин начал тасовать игровые сочетания, и преимущество «Факела» по итогам партии составило 14 очков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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