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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» выиграло пятисетовый гостевой матч у «Енисея», но пока не попадает в восьмёрку Суперлиги, отставая от «Кузбасса»

«Динамо-ЛО» выиграло пятисетовый гостевой матч у «Енисея», но пока не попадает в восьмёрку Суперлиги, отставая от «Кузбасса»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Петербургский «Зенит» в понедельник сыграет в Суперлиге с АСК.

Денис Бирюков помог исправить ситуацию в стартовом сете матча с «Енисеем»: именно капитан соснвоборцев очень вовремя выдал пару эйсов, и «Динамо-ЛО» сумело вырвать концовку первой партии – 25:22 в пользу команды Александра Климкина. Красноярцы, которые и после этого поражения продолжают опережать динамовцев из Ленобласти в таблице Суперлиги, выиграли следующий сет (25:21), и счёт в матче сравнялся.

«Питерец.ру» заметил особый настрой Романа Мурашко, который внёс весомый вклад в победу «Енисея» в третьем сете, счёт – 25:20. Но гости не стушевались и сумели сначала добиться тай-брейка, вернув «Енисею» «должок» с зеркальным счётом 25:20, но уже в свою пользу. Здесь отличился кубинский легионер динамовцев Осниэль Мергарехо: сосновоборцы заработали важные брейки не растеряли преимущества.

На тай-брейке вновь напомнил о себе Мурашко – два эйса! К чести динамовцев, они не расклеились и продолжали бороться, и спортивное счастье им улыбнулось: после счёта 9:9 гостям удалось выцарапать брейк и реализовать его – 15:13 в укороченной партии и 3–2 в матче.

Особенно старался в составе проигравшей команды доигровщик Семён Дмитриев, набравший 27 очков (обычно подобную статистику демонстрирует Владислав Бабкевич из «Зенита»).


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