«Динамо-ЛО» в 7-м туре волейбольной Суперлиги с огромным трудом победило МГТУ, счёт тай-брейка – 23:21

Лёгкой домашней победы над МГТУ ожидал «Питерец.ру» от волейбольного клуба «Динамо-ЛО», представляющего в мужской Суперлиге Ленобласть. В итоге собравшиеся в Сосновом Бору зрители увидели настоящий матч-триллер с лихо закрученной интригой и затянувшимся тай-брейком.

В составе МГТУ есть хорошо знакомые поклонникам «Динамо-ЛО» имена – Сергей Пирайнен и Максим Пурин. Первая партия протекала в упорной борьбе, но в решающие моменты больше везло динамовцам – Максимилиано Каванна исполнил эйс, а Осниэль Мергарехо преуспел в атаке. Итог стартового сета – 25:22 в пользу сосновоборцев, но соперник даже не думал сдаваться.

МГТУ удалось взять вторую партию с той же разницей в 3 очка, но в третьей свою волю диктовали динамовцы – 25:16 и 2–1 в матче. Но благодаря хорошей игре в защите москвичи сумели выиграть четвёртый сет (25:23) и начался выматывающий тай-брейк. Видеопросмотры чередовались с тайм-аутами, а завершился матч ошибкой прекрасно игравшего Николая Зубова (МГТУ), при этом счёт укороченной партии тянет на рекорд – 23:21.

После этой тяжёлой победы сосновоборские динамовцы занимают седьмое место в таблице Суперлиги. Лидируют две команды, задававшие тон в прошлом сезоне – «Зенит-Казань» и московское «Динамо».