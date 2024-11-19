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Питерец.ру » Спорт » СКА крупно победил «Амур» со счётом 6:3, на счету Евгения Кузнецова – две заброшенные шайбы и результативная передача Владимиру Алистрову

СКА крупно победил «Амур» со счётом 6:3, на счету Евгения Кузнецова – две заброшенные шайбы и результативная передача Владимиру Алистрову

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Звёздный новичок СКА за игру с «Амуром» заслужил только хвалебных слов.

«Амур» в нынешнем сезоне КХЛ не блещет: не так давно хабаровчане просто не могли забить несколько матчей подряд. До приезда в Санкт-Петербург «Амур» проиграл двенадцать матчей подряд после победы над «Ладой» со счётом 2:0, случившейся ещё 13 октября.

Вчера Владимиру Алистрову удалось открыть счёт уже на 4-й минуте: ассистентом выступил Арсений Грицюк. На 6-й минуте ворота гостей поразил Сергей Плотников с передач Евгения Кузнецова и Валентина Зыкова. Кузнецов после нескольких неудачных матчей играет всё лучше и лучше: во встрече с «Сибирью» 92-й номер невских армейцев не набрал очков, зато и не нахватал штрафных минут. Затем последовала результативная передача в игре с «Ак Барсом», а ворота «Амура» экс-НХЛовец поразил дважды.

При счёте 3:1 в пользу СКА Кузнецов забил на 30-й минуте, вынудив тренерский штаб хабаровчан заменить Кобозева на Лозебникова. Затем первый дубль во вчерашнем матче удался защитнику-ветерану «Амура» Якову Рылову («Питерец.ру» знает о том, что 39-летний Рылов перешёл рубеж в тысячу матчей в КХЛ). Не отстал от Рылова и Кузнецов, забросивший уже Лозебникову, затем отличился Михаил Григоренко, итоговый счёт – 6:3.

В четверг 21 ноября СКА примет «Торпедо», начало матча – в 19:30.

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