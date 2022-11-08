ента новостей

21:08
После победы над «Металлургом» СКА неожиданно проиграл во Владивостоке «Адмиралу» с разницей в две шайбы
16:39
Фотовыставка «Петербург — в мире, мир — в Петербурге...»
15:46
Госдума отклонила законопроект о новациях на рынке цифровой рекламы
14:59
В Петербурге почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел
14:54
В Ленобласти построен новый газопровод
14:30
В Петербурге прошли обыски по делу о мошенничестве в барах на улице Рубинштейна
14:11
Работы по замене двух деформационных швов в районе развязки КАД с Софийской улицей полностью завершены
12:50
На Пискаревском кладбище почтили память сотрудников ОВД и пожарных
11:54
В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
11:47
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических веществ
11:44
В центре Петербурга по «горячим следам» задержали автоугонщика
11:40
В Гатчине пожилой мужчина поверил в быстрые деньги интернет-вкладов и потерял 170 тысяч рублей
11:13
Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом. «Зенит» не проявляет интереса к своему бывшему нападающему
10:29
В Приморском районе 15-летняя девушка выжила после падения с 9-го этажа
09:46
Тариф «60 минут» стал мегапопулярным
09:12
Спортсменка Корабелки вновь на пьедестале почета
08:48
Взаимодействуем с Ташкентом
08:28
Патриотическое воспитание продолжается
23:34
Котенков будет лишён членства в «Единой России» за дискредитацию
22:11
После поражения от «Урала» волейбольное «Динамо-ЛО» обыграло новосибирский «Локомотив» (3–2)
18:47
Выставка «ДИСК: “сумасшедший корабль” искусства 1920-х»
18:19
Ева Польна приглашает на WHITE SHOW PARTY 8 декабря в Петербурге
18:11
В Мариинском дворце впервые прошел «Большой этнографический диктант»
17:06
Петербургские сторонники «Единой России» провели «РосКвиз», посвященный Дню народного единства
17:03
В Красносельском районе пожилые супруги-пенсионеры заживо сгорели на пожаре
16:58
Начался визит делегации Петербурга в Республику Узбекистан
16:22
Депутаты и сотрудники ЗакС отправят на Донбасс более тысячи книг
16:19
Прокуратура Московского района потребовала устранить нарушения жилищных прав граждан
16:11
В Петербурге задержали мигранта, обманувшего пенсионерку
16:07
В Петербурге задержали пьяного мужчину, который неправомерно завладел каршеринговым автомобилем
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » После победы над «Металлургом» СКА неожиданно проиграл во Владивостоке «Адмиралу» с разницей в две шайбы

После победы над «Металлургом» СКА неожиданно проиграл во Владивостоке «Адмиралу» с разницей в две шайбы

0
5
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Подействовал то ли перелёт, то ли сыграла роль недооценка соперника.

Очная встреча СКА с одним из сильнейших клубов КХЛ «Металлургом» завершилась так, как подавляющее большинство официальных матчей невских армейцев в сезоне – 2022/2023. Команда Романа Ротенберга обыграла «Магнитку» (4:3), дубль сделал защитник СКА Александр Никишин. При этом уже на 4-й минуте, когда Максим Карпов огорчил свой бывший клуб, СКА уступал со счётом 0:2, но и это не помешало выиграть в основное время (автором победной шайбы петербуржцев стал Валентин Зыков).

В свете уверенной поступи СКА в нынешней «регулярке» матч с «Адмиралом» никак не тянул на сенсацию. «Моряки», как любят называть «Адмирал» хоккейный комментаторы, до этого крайне редко отбирал очки у СКА и входил в группу «удобных» соперников. Но на этот раз сплоховало армейское нападение – всего лишь одна шайба за три периода, при счёте 0:2 на 54-й минуте. Забросил её в ворота голкипера «Адмирала» Никиты Серебрякова его тёзка Гусев, которому ассистировали Даниил Пыленков и Андрей Педан. Но «Адмирал» уже не выпустил победу при скользком счёте 2:1 в свою пользу: чех Червены поразил пустые ворота СКА, итог – 3:1 в пользу команды Леонида Тамбиева.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-09-2022, 23:29
Эмиль Галимов набрал 3 очка в победном для СКА поединке с «Адмиралом»
2-09-2022, 20:50
Чемпинат КХЛ – 2022/2023 начался с разгромной победы ЦСКА над «Металлургом», виноват ли Николай Голдобин?
9-09-2022, 22:46
Валентин Зыков набрал 3 очка в победном для СКА матче с московским «Динамо»
14-10-2022, 01:07
После победы в овертайме над минским «Динамо» СКА уступил «Локомотиву» в основное время
15-09-2022, 16:58
Хайруллин снова забил и помог СКА добыть трудную победу над «Локомотивом» в Ярославле со счётом 3:2
27-10-2022, 16:46
Эмиль Галимов, Александр Волков и Степан Фальковский стали авторами шайб в ворота «Нефтехимика», а СКА победил – 3:1

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
119
Сегодня, 11:54
В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
0
106
Вчера, 15:51
В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода
0
231
6-11-2022, 15:10
В Красносельском районе произошло ДТП с участием автобуса
0
125
6-11-2022, 12:48
В Ленобласти фура насмерть сбила пенсионера
Наверх