После победы над «Металлургом» СКА неожиданно проиграл во Владивостоке «Адмиралу» с разницей в две шайбы

Очная встреча СКА с одним из сильнейших клубов КХЛ «Металлургом» завершилась так, как подавляющее большинство официальных матчей невских армейцев в сезоне – 2022/2023. Команда Романа Ротенберга обыграла «Магнитку» (4:3), дубль сделал защитник СКА Александр Никишин. При этом уже на 4-й минуте, когда Максим Карпов огорчил свой бывший клуб, СКА уступал со счётом 0:2, но и это не помешало выиграть в основное время (автором победной шайбы петербуржцев стал Валентин Зыков).

В свете уверенной поступи СКА в нынешней «регулярке» матч с «Адмиралом» никак не тянул на сенсацию. «Моряки», как любят называть «Адмирал» хоккейный комментаторы, до этого крайне редко отбирал очки у СКА и входил в группу «удобных» соперников. Но на этот раз сплоховало армейское нападение – всего лишь одна шайба за три периода, при счёте 0:2 на 54-й минуте. Забросил её в ворота голкипера «Адмирала» Никиты Серебрякова его тёзка Гусев, которому ассистировали Даниил Пыленков и Андрей Педан. Но «Адмирал» уже не выпустил победу при скользком счёте 2:1 в свою пользу: чех Червены поразил пустые ворота СКА, итог – 3:1 в пользу команды Леонида Тамбиева.