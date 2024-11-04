Евгений Кузнецов подвёл СКА в игре с «Куньлунем», схлопотав удаление в решающий момент, итог игры – поражение в овертайме со счётом 1:2

Конфуза в матче с «Куньлунем» от СКА вряд ли ожидали: команда Романа Ротенберга проиграла сегодня в овертайме со счётом 1:2. Главное – низкая результативность и очередной «сюрприз» со знаком минус от звёздного новичка СКА Евгения Кузнецова. «Питерец.ру» уже обращал внимание, что «Кузя» совсем недавно опростоволосился в игре с «Салаватом Юлаевым» (14 минут штрафа и 0 очков). А в игре с китайским клубом именно экс-НХЛовец Кузнецов сумел удалиться в овертайме.

СКА пропустил на 8-й минуте, когда Люк Локхарт помог отличиться Хадсону Элинюку. Сравнял счёт на 37-й минуте Иван Выдренков, которому ассистировали Михаил Воробьёв и Марат Хайруллин. Больше забитых в основное время заброшенных шайб не было, а овертайме...

Просто процитируем Сергея Микулика:

«Лучший, по версии Ротенберга, игрок КХЛ снова подводит команду: Михаил Кравец берет тайм-аут, и рисует комбинацию, при которой 4х3 в овертайме реализуется за 6 секунд».

За 24 матча СКА набрал 32 очка и занимает второе место в Западной конференции и третье – во всей КХЛ. А Кузнецов явно заслужил дисциплинарных мер. За 20 матчей в сезоне – 2024/2025 бывший одноклубник Овечкина по «Вашингтону» набрал 18 очков (у Грицюка – 22 очка). При этом у Кузнецова – 30 минут штрафа.



