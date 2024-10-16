СКА в овертайме одолел «Нефтехимик»: ворота защищал Егор Заврагин, счёт открыл Иван Демидов, победный буллит исполнил Евгений Кузнецов

В СКА – большой выбор игроков, поэтому «Питерец.ру» заинтересовался стартовым составом невских армейцев на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Место в воротах занял Никита Серебряков Егор Заврагин, пары защитников составили Никишин – Деанджело, Зайцев – Фальковский и Выдренков – Педан (Галенюк значился седьмым игроком обороны). Сочетание троек нападения: Зыков – Глотов – Грицюк, Алистров – Григоренко – Бардаков, Демидов – Кузнецов – Плотников, Толчинский – Зинченко – Дедунов.

Раз Иван Демидов вышел в тройке с Евгением Кузнецовым, то задрафтованный «Монреалем» молодой форвард СКА не упустил случая забить. Демидов огорчил голкипера «Нефтехимика» Загидулина уже на 5-й минуте с передач Деанджело и конечно же Кузнецова. Но вскоре Булат Шафигуллин сравнял счёт, а в дебюте второго периода гости вышли вперёд.

При счёте 1:2 СКА получил 5 минут большинства за фол Якупова на Галенюке, но дивидендов из этого петербуржцы извлечь не сумели. Сравнять счёт под занавес второй двадцатиминутки удалось Зыкову, а в овертайме Арсений Грицюк заработал буллит, который реализовал Кузнецов. В таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 21 очко за 16 игр, а лидирует «Локомотив» – 26 очков за такое же количество матчей.