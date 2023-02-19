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Питерец.ру » Спорт » СКА крупно победил «Трактор» и перевалил за 100 очков в регулярном чемпионате

СКА крупно победил «Трактор» и перевалил за 100 очков в регулярном чемпионате

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
После минимальной победы над «Сибирью» атака СКА сыграла более результативно.

После результативной победы над «Барысом», о которой «Питерец.ру» сообщал ранее, хоккейный СКА с «футбольным» счётом 1:0 одолел «Сибирь». Понятно, что лучшим в матче с новосибирским клубом стал голкипер невских армейцев Дмитрий Николаев, отразивший 27 бросков по своим воротам и заработавший «сухарь».

Роман Ротенберг доверил Николаеву «пост номер один» и в игре с «Трактором», но челябинский легионер Пулккинен точным броском на 53-й минуте лишил вратаря петербуржцев второго матча «на ноль» подряд. Счёт к моменту успеха Пулккинена был 3:0 в пользу СКА: первым огорчил стража ворот гостей Дмитрий Яшкин уже на 5-й минуте, после чего Святослав Гребенщиков смог забить в меньшинстве. Автором третьей шайбы СКА стал на 45-й минуте Михаил Воробьёв, которому ассистировали Александр Никишин и Дамир Жафяров. Итоговые 4:1 зажглись на табло «Ледового» после попадания Степана Фальковского в пустые ворота «Трактора».

До завершения регулярного чемпионата СКА сыграет с «Куньлунем» 21 февраля и с ХК «Сочи» 23 февраля.

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