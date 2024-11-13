СКА не забросил ни одной шайбы в ворота «Сибири», но одержал вымученную победу по буллитам и прервал серию поражений в чемпионате КХЛ

СКА удалось прервать череду неудач в регулярном первенстве КХЛ: команда Романа Ротенберга сделала это в «билялетдиновском» стиле. «Питерец.ру» поясняет: «Ак Барс» во времена Зинэтулы Билялетдинова часто играл от обороны, опираясь на «не пропустить». СКА традиционно исповедуют атакующий хоккей, но на этот раз нужен был результат – приемлемый счёт на табло «Сибирь-Арены».

Тренерский штаб СКА в матче с «Сибирью» играл таким сочетанием: в воротах – Заврагин; Никишин – Галенюк, Глотов – Кузнецов – Плотников; Выдренков – Деанджело, Толчинский – Григоренко – Хайруллин; Фальковский – Педан, Зыков – Бардаков – Грицюк и Алистров – Андронов – Демидов в четвёртой тройке нападения. Запасным вратарём был заявлен Мойсевич, поэтому карьерные перспективы в СКА некогда лучшего вратаря КХЛ Никиты Серебрякова вызывают очень большие сомнения.

Именно голкиперы и стали главными действующими лицами противостояния СКА и «Сибири»: Заврагин парировал 29 бросков по своим воротам, а сибиряк Костин отразил 38 бросков невских армейцев. В буллитной серии удача улыбнулась Глотову, а вот Кузнецов свою попытку не реализовал. Зато 92-й номер СКА хотя бы не схлопотал очередное удаление.