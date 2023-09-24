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Питерец.ру » Спорт » СКА всухую обыграл «Амур» в Хабаровске – 4:0, Алистров набрал 3 очка, а Гальченюк сделал дубль

СКА всухую обыграл «Амур» в Хабаровске – 4:0, Алистров набрал 3 очка, а Гальченюк сделал дубль

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
4:0 в Хабаровске, учитывая разницу часовых поясов, может говорить о начале белой полосы для СКА в сезоне – 2023/2024.

Если СКА решил ответить своим недоброжелателям победной серией (желательно – рекордной) после пяти подряд поражений в сентябре, то «Питерец.ру» этому только рад. Очередным соперником коллектива Романа Ротенберга стал «Амур», который в этом сезоне как минимум претендует на выход в плей-офф.

Хабаровчане потеряли из-за травмы своего ведущего легионера Алекса Бродхёрста: американец резво начал регулярный чемпионат КХЛ, в первом же матче сотворив дубль в ворота «Витязя». Но «Амуру» пришлось уже шестой раз подряд играть без Бродхёрста, и на этот раз атака команды Андрея Мартемьянова даже не смогла забить Артемию Плешкову.

Голкипер СКА Плешков отбил 39 бросков и «засушил» матч в Хабаровске, а в атаке постарались Алекс Гальченюк и Владимир Алистров – два новобранца невских армейцев. Алистров ошарашил хозяев льда уже на 2-й минуте, когда вывел СКА вперёд. А Гальченюк сделал дубль, поразив ворота «Амура» на 37-й и 52-й минутах (в эпизоде с третьей шайбой СКА легионеру ассистировал Александр Кадейкин). Добил «Амур» Василий Глотов, установивший радостный для торсиды СКА счёт 4:0 на 57-й минуте.

Сразу девять шайб было заброшено в матче, в котором московское «Динамо» обыграло во Владивостоке «Адмирал» (5:4).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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